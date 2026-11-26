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Κατηγορηματικά απορρίπτει το Ιράν κάθε κατηγορία περί εμπλοκής του σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στρατιωτικής εγκατάστασης στο Κουβέιτ, από την οποία έχασαν τη ζωή τους δύο Ιταλοί πολίτες. Κουβεϊτιανοί και Ιταλοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι τα δύο θύματα σκοτώθηκαν από πτώση συντριμμιών έπειτα από την αναχαίτιση ιρανικών drones.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ, τα drones είχαν στόχο μια «ζωτικής σημασίας εγκατάσταση», χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί η ακριβής τοποθεσία της. Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκαν επίσης ένας πολίτης του Κουβέιτ και ένας Πακιστανός.

Ο ταξίαρχος Αμπολφαζλ Σεκαρτσί, ανώτερος εκπρόσωπος των ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, απέρριψε τους ισχυρισμούς του στρατού του Κουβέιτ, υπογραμμίζοντας ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία στρατιωτική ή επιθετική επιχείρηση από τις ιρανικές δυνάμεις στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, με δεδομένο το ιστορικό εχθρικών ενεργειών και τον ρόλο του Ισραήλ και των αμερικανικών δυνάμεων σε επιχειρήσεις «ψευδούς σημαίας» (false-flag) και περιφερειακούς τυχοδιωκτισμούς, τέτοιες κατηγορίες θα πρέπει να εκληφθούν ως κάλυψη για τη συνέχιση εχθρικών δράσεων και την ενίσχυση της ανασφάλειας στην περιοχή.

Η ανακοίνωση της πρεσβείας στη Ρώμη και οι ισχυρισμοί περί Ουκρανίας

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η πρεσβεία του Ιράν στη Ρώμη διέψευσε επίσης κατηγορηματικά ότι η Τεχεράνη είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στην επίθεση που στοίχισε τη ζωή στους δύο Ιταλούς, προειδοποιώντας παράλληλα κατά ενεργειών που αποσκοπούν στη διεύρυνση του εύρους των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο κλίμα, ο αναλυτής διεθνών υποθέσεων Σεγέντ Μοχαμάντ Μαραντί υποστήριξε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι στο Ιράν επικρατεί ευρέως η πεποίθηση πως η επίθεση στο Κουβέιτ αποτέλεσε επιχείρηση «ψευδούς σημαίας», η οποία πιθανότατα εκτελέστηκε από Ουκρανούς. Ο Μαραντί ισχυρίστηκε ότι Ουκρανοί πράκτορες δραστηριοποιούνται πλέον σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του βόρειου Ιράκ και της Συρίας, προσθέτοντας πως το Κίεβο επιδιώκει να επιδείξει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

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