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Όσο έδινε τη δική του μάχη με τον καρκίνο στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Νέας Ορλεάνης, ο μικρός Γουόκερ Μπίρι ονειρευόταν έναν χώρο όπου τα άρρωστα παιδιά θα μπορούσαν να πάρουν μια ανάσα και να ξεφύγουν έστω για λίγο από τη νοσοκομειακή καθημερινότητα. Πριν φύγει από τη ζωή, ο ίδιος και η οικογένειά του δημιούργησαν το ίδρυμα Kids Join The Fight για να συγκεντρώσουν πόρους, και πέντε χρόνια αργότερα η επιθυμία του έγινε πραγματικότητα με τα εγκαίνια του πρώτου μουσείου στον κόσμο που λειτουργεί ενσωματωμένο μέσα σε νοσοκομείο.

Ο χώρος του μουσείου, που ονομάστηκε «Walker’s Imaginarium» προς τιμήν του εννιάχρονου αγοριού, εκτείνεται σε 15.000 τετραγωνικά πόδια εντός του νοσοκομείου, το οποίο μετονομάστηκε πρόσφατα σε Manning Family Children’s, και προσφέρει στα νοσηλευόμενα παιδιά και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τέχνη, την κίνηση και το δημιουργικό παιχνίδι.

Ο Γουόκερ είχε διαγνωστεί τον Αύγουστο του 2019 με παιδιατρικό καρκίνο του εγκεφάλου και, στη διάρκεια της διετούς μάχης του με χειρουργεία, νοσηλείες και χημειοθεραπείες, ξεχώρισε για το θάρρος και την ευγνωμοσύνη του. Όπως δήλωσε ο πατέρας του και συνιδρυτής του ιδρύματος, Τέιλορ Μπίρι, κάθε παιδί που βρίσκει εκεί μια στιγμή διαφυγής και κάθε οικογένεια που μοιράζεται λίγη χαρά συνεχίζει το όραμα του γιου του να αξιοποιήσει τη δική του εμπειρία για να κάνει τη δοκιμασία κάποιου άλλου λίγο πιο εύκολη.

Θεραπευτικό παιχνίδι, προσβασιμότητα και εκπαίδευση

Το μουσείο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω φιλανθρωπικών δωρεών από την τοπική κοινωνία και το ίδρυμα Kids Join The Fight, ενώ σχεδιάστηκε σε συνεργασία με κλινικούς ειδικούς και οικογένειες ασθενών ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα σωματικών, αισθητηριακών και ιατρικών αναγκών. Με πολύχρωμες ράμπες και τοιχογραφίες, ακόμη και τα παιδιά που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο μπορούν να παίξουν μίνι γκολφ και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι, αφήνοντας πίσω την αίσθηση του νοσοκομειακού περιβάλλοντος.

Από το πρώτο βήμα στον χώρο, οι επισκέπτες συναντούν διαδραστικά φώτα, μουσική, κρουστά σε σχήμα δέντρου με ομπρέλες της Νέας Ορλεάνης και μια φωτεινή πεταλούδα LED στην οροφή, της οποίας τα φτερά κινούνται ανάλογα με την ταλάντωση μιας προσβάσιμης κούνιας. Οι θεματικές αίθουσες αντλούν έμπνευση από την κουλτούρα της Λουιζιάνα, περιλαμβάνοντας χορό με μουσική cajun, αναπαράσταση παρέλασης Mardi Gras, ένα ψηφιακό ενυδρείο για στιγμές ηρεμίας, γωνιά με σπιτική λεμονάδα, σκηνικά από τους βάλτους, αθλητική ζώνη με μίνι γήπεδο, καθώς και υπαίθριο γήπεδο μίνι γκολφ εννέα οπών στην ταράτσα με αναφορές σε τοπόσημα της πολιτείας, όπως ένας υπερμεγέθης αλιγάτορας και το Superdome.

Παράλληλα, στον δεύτερο όροφο λειτουργεί ειδική αίθουσα διδασκαλίας για την εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών που απουσιάζουν μεγάλα διαστήματα από το σχολείο. Το «Walker’s Imaginarium», το οποίο έγινε το πρώτο νοσοκομειακό μουσείο που εντάσσεται στην Ένωση Παιδικών Μουσείων, θα λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα για τους μικρούς ασθενείς, ενώ θα δέχεται και περιορισμένο αριθμό εξωτερικών επισκεπτών με ημερήσια εισιτήρια και δυνατότητα κράτησης για παιδικά γενέθλια. Όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του νοσοκομείου, Λούσιο Φραγκόζο, ο Γουόκερ μετέτρεψε τις πιο σκληρές στιγμές της ζωής του σε κάτι ξεχωριστό για παιδιά που δεν θα γνώριζε ποτέ, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες ενός παιδιού πρέπει να υπάρχει χώρος για την παιδική ηλικία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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