Αντίθετος ο Τσέχος πρωθυπουργός στην πρόταση της Μέρκελ για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού

Η Πράγα και άλλες κυβερνήσεις χωρών της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης εναντιώνονται στο σύστημα των ποσοστώσεων που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανακατανομή και τη μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο σε όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στα τέλη του μήνα θα καταβληθεί προσπάθεια να υπάρξει πρόοδος ως προς τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και η Μέρκελ πρότεινε το Σαββατοκύριακο να υιοθετηθεί πιο ευέλικτη αντιμετώπιση έναντι των χωρών που αρνούνται να υποδεχθούν πρόσφυγες, οι οποίες θα καλούνται να συνεισφέρουν σε άλλα πεδία. Ακόμη, η συντηρητική καγκελάριος της Γερμανίας έκρινε ότι ο FRONTEX, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, πρέπει να δρα ανεξάρτητα.

Ο Αντρέι Μπάμπις απέκρουσε τις προτάσεις αυτές. «Η ιδέα ότι ο FRONTEX θα τα φυλάει όλα μόνος του δεν είναι ρεαλιστική μακροπρόθεσμα», αντέτεινε ερωτηθείς από δημοσιογράφους όσον αφορά τις προτάσεις της Μέρκελ. «Τα κράτη είναι αυτά που πρέπει να φυλάσσουν» τα σύνορά τους, πρόσθεσε.

Αργότερα, ο Μπάμπις σημείωσε μέσω Twitter ότι δεν τάσσεται απαραιτήτως εναντίον των κοινών συνοριακών ελέγχων, αλλά επέμεινε πως πριν απ' όλα η ΕΕ πρέπει να αξιοποιεί τις δυνατότητες των κρατών μελών της. Πάντως, «υποστηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης», διαβεβαίωσε.

To put it right: I'm not against EU border control! We should only use the potential of member states first. We support all EU iniatives to fight against illegal migration. Czechia is also ready to continue with financial solidarity, but not as sanctions for not accepting quotas. https://t.co/UUgHiCOsBr