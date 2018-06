Νέα σφοδρή επίθεση από τον Τραμπ σε Καναδά και ΕΕ για τους «τεράστιους δασμούς» τους

«Να πείτε παρακαλώ στον πρωθυπουργό (σ.σ. του Καναδά ) Τζάστιν Τριντό και στον πρόεδρο (της Γαλλίας Εμανουέλ) Μακρόν ότι επιβάλλουν στις ΗΠΑ τεράστιους δασμούς και δημιουργούν μη νομισματικούς φραγμούς» στο εμπόριο, ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι «αδημονεί να τους δει» σήμερα.

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.