Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ πριν τη συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε:

«Οι συναντήσεις μεταξύ των συμβούλων και των αντιπροσώπων πάνε καλά και γρήγορα... Στο τέλος όμως αυτό δεν έχει σημασία. Θα ξέρουμε όλοι σίγουρα αν μια πραγματικά καλή συμφωνία, σε αντίθεση με αυτές του παρελθόντος, μπορεί να πραγματοποιηθεί».

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly....but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!