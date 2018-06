Mέλος του Ρουβίκωνα πολέμησε στη Συρία εναντίον του ISIS (video)

Τις συγκλονιστικές εμπειρίες που έζησε ένας Έλληνας αναρχικός που δηλώνει μέλος της ομάδας «Ρουβίκωνας», ο οποίος ταξίδεψε στη Συρία για να πολεμήσει το Ισλαμικό Κράτος, καταγράφει - μεταξύ άλλων - το ντοκιμαντέρ “Belkî Sibê (Maybe Tomorrow): A Journey Through War and Revolution” των Alexis Daloumis and the Shadow Crew.