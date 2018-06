ΤΙΜΕ: Αυτές είναι οι 25 προσωπικότητες με τη μεγαλύτερη επιρροή

Η απουσία της Κάιλι Τζένερ από το Instagram και το Twitter δεν την εμπόδισε να διατηρήσει τη θέση της στη λίστα του περιοδικού Time ως ένα από τα πρόσωπα που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή στο διαδίκτυο.

Η θριαμβευτική επιστροφή της Τζένερ, της Αμερικανίδας τηλεοπτικής προσωπικότητας, γνωστής για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο ριάλιτι σόου Keeping Up With The Kardashians στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε η Beyonce, εκείνο της φωτογραφίας με τα περισσότερα like.

Η φωτογραφία της Κάιλι Τζένερ όταν ανακοίνωσε τη γέννηση της κόρης της, Στόρμι Γουέμπστερ είναι πλέον στην κορυφή.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr