ΗΠΑ: Ο Τραμπ απαιτεί από τον ΟΠΕΚ να μειώσει τις τιμές του πετρελαίου «τώρα!»

«Το Μονοπώλιο του ΟΠΕΚ πρέπει να θυμάται ότι οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί & κάνει ελάχιστα για να βοηθήσει. Αν κάνει κάτι, είναι να αυξάνει τις τιμές και οι ΗΠΑ προστατεύουν πολλά από τα μέλη του με αντάλλαγμα πολύ λίγα $. Αυτός ο δρόμος πρέπει να έχει δύο κατευθύνσεις. ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΡΑ!», έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!