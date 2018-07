Στο Ιράν συλλαμβάνουν νεαρές κοπέλες επειδή χορεύουν στο σπίτι τους! (vids)

Ο Μαεντέχ Χοτζαμπρί έχει συγκεντρώσει περισσότερους από 600.000 ακόλουθους στο Instagram, όπου ανεβάζει βίντεο που τη δείχνουν να χορεύει στους ρυθμούς ιρανικής ή δυτικής ποπ μουσικής στο σπίτι της, χωρίς να φορά την ισλαμική μαντίλα.

Teenage dancer, Maedeh Hojabri, was arrested in Iran. She used to record dance videos in her bedroom and upload them to her instagram with 600K followers. #مائده_هژبرى pic.twitter.com/3EDVR9veV3

Για το λόγο αυτό συνελήφθη, ενώ διαγράφηκε και ο λογαριασμός της στο Istagram. Σύμφωνα με ακτιβιστές, η Χοτζαμπρί είναι μία από τους πολλούς χρήστες αυτού του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που έχουν συλληφθεί από τις αρχές.

Her name is Maeade Mahi. Recently she got arrested just because of uploading her dancing videos on her Instagram. If you are a woman in Iran and you dance or sing or show your hair then you are a criminal. If you want to enjoy your true self, you have to brake the laws every day. pic.twitter.com/0eIq5ld5x6