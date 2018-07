ΗΠΑ: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Ερντογάν την αποφυλάκιση του Άντριου Μπράνσον

«Είναι απόλυτη ντροπή το ότι η Τουρκία δεν θα αποφυλακίσει τον σεβάσμιο αμερικανό πάστορα Άντριου Μπράνσον», ο οποίος «κρατείται όμηρος για πάρα πολύ καιρό», ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter.

Τουρκικό δικαστήριο διέταξε χθες ο ιερωμένος από τις ΗΠΑ να παραμείνει προφυλακισμένος.

Ο Ερντογάν «πρέπει να κάνει κάτι για να απελευθερωθεί αυτός ο υπέροχος χριστιανός σύζυγος και πατέρας. Δεν έκανε τίποτα κακό, κι η οικογένειά του τον χρειάζεται!», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

