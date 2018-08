Μακελειό στην Υεμένη: Τουλάχιστον 29 παιδιά νεκρά από την επίθεση σε λεωφορείο (σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον 29 παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών σκοτώθηκαν στην επίθεση κατά ενός λεωφορείου, στη βόρεια Υεμένη, όπως γνωστοποίησε η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού, την ίδια ώρα που ο συνασπισμός διεθνών δυνάμεων υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι διεξήχθη μια «νόμιμη» στρατιωτική επιχείρηση στην περιοχή.

«Οι σοροί 29 παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών» διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της επαρχίας Σααντά, που λειτουργεί με τη βοήθεια της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, ενώ μεταφέρθηκαν εκεί και «48 τραυματίες, μεταξύ αυτών 30 παιδιά», ανέφερε η ανθρωπιστική οργάνωση στον λογαριασμό της στο Twitter.

Ο εκπρόσωπος τύπου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούτι, διευκρίνισε μάλιστα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο απολογισμός αυτός της επίθεσης δεν είναι οριστικός, καθώς θύματα έχουν μεταφερθεί και σε άλλα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al-Massirah, επρόκειτο για αεροπορική επιδρομή του υπό σαουδαραβική διοίκηση συνασπισμού ο οποίος επιχειρεί στην Υεμένη υποστηρίζοντας τις δυνάμεις της αναγνωρισμένης από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνησης.

