Πέθανε ο πρώην Γ.Γ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν

Σε ανακοίνωσή του το Ίδρυμα Κόφι Ανάν (Kofi Annan Foundation"), αναφέρει ότι ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, πέθανε «γαλήνια το Σάββατο 18 Αυγούστου, μετά από σύντομη ασθένεια». Η σύζυγος και τα τρία παιδιά του βρίσκονταν δίπλα του, τις τελευταίες αυτές ημέρες, προσθέτει η ανακοίνωση και καταλήγει σημειώνοντας ότι θα ανακοινωθεί σύντομα το «πώς θα τιμηθεί η αξιόλογη ζωή του».

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/NDOy2NmAAs