Απίστευτο αρνητικό ρεκόρ: Δεν φαντάζεστε τι εισπράξεις έκανε στην πρεμιέρα η νέα ταινία του Σπέισι

Το Billionaire Boys Club έκανε πρεμιέρα σε μόλις 10 κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής δεν κατάφερε να ξεπεράσει σε εισπράξεις τα… 130 δολάρια!

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές αρνητικό ρεκόρ για τον Κέβιν Σπέισι, μέχρι πρότινος αστέρα πρώτης γραμμής στο Χόλιγουντ, με πλούσιο κινηματογραφικό παρελθόν, δύο όσκαρ και λαμπρές προοπτικές.

Το Billionaire Boys Club που διηγείται την ιστορία μιας διάσημης λέσχης της υψηλής κοινωνίας της Καλιφόρνια των αρχών του ’80, γυρίστηκε το 1015, πριν ο διάσημος ηθοποιός κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση από πλήθος συναδέλφων του. Από τη στιγμή δημιουργίας του παγκόσμιου κινήματος #MeToo που αποκάλυπτε ιστορίες θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων, ο Κέβιν Σπέισι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το House of Cards του Netflix ενώ αντικαταστάθηκε και από το All the Money in the World.

