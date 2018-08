ΗΠΑ: Πέθανε ο γερουσιαστής Τζον Μακέιν σε ηλικία 81 ετών

Από την πλευρά της και η κόρη του, Μέγκαν Μακέιν, ανακοίνωσε στο twitter το θάνατο του βετεράνου πολιτικού.

Ο θάνατος του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή, και υποψήφιου για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008, ήρθε σχεδόν μία ημέρα μετά την απόφασή του να σταματήσει τη θεραπεία στην οποία υποβαλλόταν προκειμένου να αντιμετωπίσει την επιθετική μορφή καρκίνου από την οποία έπασχε.

Πριν ένα χρόνο, ο βετεράνος πολιτικός και ήρωας του Βιετνάμ αποκάλυψε ότι έχει προσβληθεί από γλοιοβλάστωμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter:

"Η βαθύτερη συμπάθεια και ο σεβασμός μου στην οικογένεια του γερουσιαστή Τζον Μακέιν. Οι καρδιές και οι προσευχές μας είναι μαζί σας!"

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!