Οι ένοπλες συρράξεις στην Αφρική κόστισαν τη ζωή 5 εκατ. παιδιών μέσα σε 20 χρόνια

Ανάμεσά τους, περίπου τρία εκατομμύρια ήταν βρέφη ηλικίας 12 μηνών ή μικρότερα, δηλαδή ένας αριθμός τρεις φορές υψηλότερος από εκείνον των ανθρώπων οι θάνατοι των οποίων οφείλονταν άμεσα στις ένοπλες συγκρούσεις στην Αφρική.

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση The Lancet, δεν βασίζεται σε κάποια καταμέτρηση των θυμάτων, αλλά στην εξέταση δημογραφικών δεδομένων και άλλων στοιχείων για συνολικά 15.441 συρράξεις μέσα σε αυτή την εικοσαετία — στις οποίες έχασαν τη ζωή τους περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Ο αριθμός αυτός των 5 εκατομμυρίων παιδιών είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι υπολογιζόταν μέχρι σήμερα, υπογράμμισε ο επικεφαλής των επιστημόνων, ο Δρ. Εράν Μπενταβίντ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.

«Στην Αφρική ξέσπαγαν ένοπλες συγκρούσεις πολύ πιο συχνά και πολύ πιο εντατικά από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ήπειρο κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ετών», σημειώνουν οι επιστήμονες, που αναφέρονται σε χώρες όπως είναι η Νιγηρία, ή η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η ανάλυσή τους, σημειώνουν, «δείχνει πως οι συνέπειες των ένοπλων συρράξεων πάνε πολύ πιο μακριά από τον θάνατο των αντιμαχόμενων και τη φυσική καταστροφή», καθώς «αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου μικρών παιδιών για μια παρατεταμένη χρονική περίοδο», διάρκειας ακόμη και οκτώ ετών.

Armed #conflicts may have contributed to 5 million under-5 deaths in #Africa over 20 years—new finding from a geospatial analysis https://t.co/xXlnfBBAMu pic.twitter.com/uumLdaSHcX