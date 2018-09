Νέες αποκαλύψεις για το μήνυμα που οδήγησε τον Πολ Γουόκερ στο θάνατο!

"Οι δυό τους συμφώνησαν να αγοράσουν το απόγευμα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και να το στολίσουν. Είχε ξεχάσει τελείως, ότι είχε να πάει κάπου, ώσπου έλαβε ένα SMS και μας είπε πως έπρεπε να φύγει" πρόσθεσε η Σέριλ Γουόκερ για την τελευταία ημ΄περα στη ζωή του ηθοποιού που είναι ξανά στην επικαιρότητα μετά από την προβολή του ντοκιμαντέρ "I Am Paul Walker" που προβλήθηκε στις 11 Αυγούστου.

Όταν ο Πολ Γουόκερ έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του το Χόλιγουντ σοκαρίστηκε και ο θρήνος έγινε ένα κομμάτι από τη μυθολογία του ευπώλητου κινηματογραφικού franchise The Fast and the Furious.