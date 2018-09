Η απαγωγή, ο βιασμός και ο ανείπωτος τρόμος της 11χρονης πραγματικής «Λολίτας»

Ο Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ μάλλον δεν θα είχε καταφέρει να γράψει τη "Λολίτα" αν δεν είχε διαβάσει την περιπέτεια της Χόρνερ που έπεσε θύμα απαγωγής και κακοποίησης από παιδεραστή, υποστηρίζει το βιβλίο της Σάρα Γουάινμαν The Real Lolita: The kidnapping of Sally Horner (Η αληθινή Λολίτα: η απαγωγή της Σάλι Χόρνερ) από τις εκδόσεις Ecco.

Η ισπανική εφημερίδα El Pais με ένα δημοσίευμα του ανταποκριτή της στη Νέα Υόρκη, επανέρχεται στο αντικείμενο του βιβλίου, βάσει μίας νέας μελέτης που από σήμερα θα πωλείται στα αμερικανικά και βρετανικά βιβλιοπωλεία και υπογραμμίζει την μεγάλη ομοιότητα που έχουν η πλοκή της "Λολίτας" με τα αληθινά γεγονότα της ιστορίας της 11χρονης Σάλι Χόρνερ.

Η Χόρνερ είχε απαχθεί και κακοποιηθεί από έναν παιδεραστή, ονόματι Φρανκ Λα Σαλ, επί δύο χρόνια σε μία απόμακρη κρυψώνα το 1948.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr