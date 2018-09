Φιλιππίνες: Τους 25 έφτασαν οι νεκροί από το πέρασμα του σούπερ τυφώνα Μανγκούτ (pics&vids)

Είκοσι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις στην περιοχή Κορδιλιέρα στο νησί Λουζόν και τέσσερις στη γειτονική επαρχία Νουέβα Βιστσάγια. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στην επαρχία Γιοκός Σουρ, τόνισε ο Φραντσίς Τολεντίνο επικεφαλής της κυβέρνησης για τη διαχείριση καταστροφών.

Στην περιοχή που έπληξε ο τυφώνας κατοικούν περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι, μεγάλος αριθμός των οποίων σε πρόχειρες κατοικίες.

This satellite picture shows Typhoon Mangkhut as it approached the Phillipines. The storm is over 550 miles wide. https://t.co/y3rILlANVh pic.twitter.com/WRmIddoYpl

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στις βόρειες παραλιακές περιοχές της χώρας λόγω των κινδύνων να σημειωθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Typhoon Mangkhut is the strongest storm of 2018 so far. It made landfall in the Philippines early Saturday morning, bringing ferocious gale-force winds and pounding rains https://t.co/athutBO1u4 pic.twitter.com/gRwTJxvcNV