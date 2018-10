Θρίλερ με την κατάσταση της υγείας των δύο αστροναυτών του Σογιούζ - Βίντεο τη στιγμή της βλάβης

«Πρόβλημα στους κινητήρες επιτάχυνσης, δύο λεπτά 45 δευτερόλεπτα. Πρόβλημα στους κινητήρες επιτάχυνσης. Ήταν μια σύντομη πτήση!» είπε ο Αλεξέι Οβτσινίν με μια απόλυτα ήρεμη φωνή κατά την απευθείας αναμετάδοση.

Πρόκειται για τη δεύτερη πτήση στο διάστημα για αυτό τον 47χρονο Ρώσο επιστήμονα που πέρασε 172 ώρες στο διάστημα το 2016.

Λιγότερο από δύο λεπτά μετά την απογείωση η βλάβη σε έναν από τους κινητήρες του διαστημόπλοιου ανάγκασε τους δύο άνδρες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη αντί να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τον ISS.

Εκείνη τη στιγμή ο Νικ Χέιγκ και ο Αλεξέι Οβτσινίν ταξίδευαν με ταχύτητα σχεδόν 7.463 χλμ, την ώρα, σύμφωνα με τη NASA. Εφοδιασμένη με αλεξίπτωτα, η κάψουλά τους τούς έφερε πίσω στη γη αλλά οι δύο άνδρες υποβλήθηκαν σε πολύ υψηλή πίεση.

Οπτικό υλικό από το εσωτερικό του πυραύλου δείχνει τους δύο αστροναύτες να τραντάζονται τη στιγμή της βλάβης:

Russian Soyuz rocket suffered malfunction during launch, new ISS crew to make emergency landing approximately in Kazakhstan - reports https://t.co/ci9ehrGquS pic.twitter.com/GUOVuIEom1