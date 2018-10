Πανικός σε αεροπορική βάση στο Βέλγιο: F-16 πήρε φωτιά και εξερράγη - Δύο τραυματίες

Πληροφορίες που μεταδίδουν διεθνή μέσα αναφέρουν πως δύο τεχνικοί τραυματίστηκαν από το περιστατικό.

Το F-16 φάινεται πως ήταν σταθμευμένο κοντά σε υπόστεγο το οποίο, για αδιευκρίνιστο λόγο, έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια τεχνικού ελιγμού ξέσπασε πυρκαγιά και στη συνέχεια ακολούθησαν εκρήξεις.

2 injured, F-16 destroyed in an explosion during a ground maintenance at the Florennes military base in Florennes, Belgium pic.twitter.com/kaE2WSPXT8