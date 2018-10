Σιγκαπούρη - Νέα Υόρκη σε... 19 ώρες: Απογειώθηκε το Airbus της μεγαλύτερης πτήσης στον κόσμο (vids)

Μια εκπρόσωπος της Singapore Airlines ανακοίνωσε ότι η πτήση SQ22 αναχώρησε στις 18.35 (ώρα Ελλάδας) μεταφέροντας 150 επιβάτες και 17μελές πλήρωμα. Το Airbus A350-900 ULR θα πραγματοποιήσει την μακρύτερη εμπορική πτήση, χωρίς ενδιάμεση στάση, έχοντας στο πιλοτήριο δύο κυβερνήτες και δύο συγκυβερνήτες που θα εναλλάσσονται μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα 13 μέλη του πληρώματος, που θα κάνουν τετράωρα διαλείμματα για να ξεκουράζονται.

Twin Rolls-Royce Trent XWB engines power the world's longest scheduled passenger flight -- an ultra-efficient Airbus A350-900ULR -- smoothly through take off in rainy Singapore. pic.twitter.com/234YoXLeJL

Για τους επιβάτες, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς θα περάσουν την ώρα τους: θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πλουσιοπάροχο μενού, πολλές ταινίες αλλά θα χρειαστούν και αρκετή υπομονή.

«Ανησυχώ λίγο, αναρωτιέμαι τι θα κάνω επί 18 ώρες και 30 λεπτά», μέσα στο αεροπλάνο, παραδέχτηκε πριν την επιβίβαση η 52χρονη Πέγκι Ανγκ, στέλεχος μιας εταιρείας πληροφορικής.

Όσοι δεν προτιμήσουν να διαβάσουν ένα - δυο βιβλία, θα μπορούν να επιλέξουν μέσα από ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα συνολικής διάρκειας 1.200 ωρών – χρόνος που ισοδυναμεί με επτά εβδομάδες.

Άλλοι επιβάτες, παθιασμένοι με τους αιθέρες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με την πολύωρη πτήση, όπως ο Ντάνι Ονγκ, 50 ετών, που θα επιστρέψει με το ίδιο αεροπλάνο στη Σιγκαπούρη. «Λατρεύω να πετάω!», είπε χαρακτηριστικά.

"There is something exciting about a new flight..." CNN's @richardquest is now aboard the Singapore Airlines flight that will soon become the world's longest. pic.twitter.com/IG47EOFebW