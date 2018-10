Διπλασιάστηκε η αξία του «κατεστραμμένου» Banksy

O πίνακας, ναι μεν έγινε λωρίδες από τον καταστροφέα εγγράφων που ο καλλιτέχνης είχε εφαρμόσει στο πίσω μέρος της κορνίζας, αλλά αυτά ακριβώς τα κομμάτια του πίνακα θεωρείται πλέον πως αποτελούν ένα νέο έργο, που ο ίδιος ο Banksy έχει ονομάσει Love is in the Bin (Η αγάπη είναι στον σκουπιδοτενεκέ).

Η γυναίκα που αγόρασε το έργο είναι μία «ευρωπαία συλλέκτρια» με μακρά συνεργασία με τον συγκεκριμένο Οίκο δημοπρασιών, τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Sotheby's, που απέφυγαν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της.

