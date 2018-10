Επικός Πούτιν σε Μπόλτον: Ο αμερικανικός αετός έφαγε όλες τις ελιές; (video)

«Όσο θυμάμαι, το οικόσημο της Αμερικής διαθέτει ένα φαλακρό αετό που κρατάει 13 βέλη σ' ένα πόδι κι ένα κλαδί ελιάς στο άλλο, το οποίο είναι σύμβολο μιας ειρηνικής πολιτικής. Έχω μια ερώτηση. Φαίνεται ότι ο αετός σου έχει φάει ήδη όλες τις ελιές; Τα βέλη είναι μόνο ότι έχει απομείνει;», ρώτησε ο Ρώσος πρόεδρος, με αποτέλεσμα να ξέσπασαν γέλια και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το Sputnik.

Από την πλευρά του ο Μπόλτον είπε ότι ήλπιζε να έχει απάντηση στην ερώτηση του Πούτιν και του απάντησε: «Δεν έφερα άλλες ελιές».

«Κι εγώ αυτό σκέφτηκα», ανταπάντησε ο Ρώσος πρόεδρος.

'Did your eagle eat all the olives?': #Putin to #Bolton during Moscow meeting https://t.co/KtRG0d00Lj pic.twitter.com/TdXRernGi3