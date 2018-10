Γιατί ο συγγραφέας πίσω από το «Game of Thrones» σκοτώνει τους χαρακτήρες του;

Ο συγγραφέας του ογκώδους "Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου" του Game of Thrones φιλοξενήθηκε στο show "The Great American Read" και στο επεισόδιο "Villains and Monsters" (Κακοί και Τέρατα) στο PBS (Public Broadcasting Service).

Εκεί μίλησε για την επιρροή που άσκησε πάνω του το "Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών" του Τζ. Ρ.Ρ. Τόλκιεν και, ιδιαιτέρως, για το πώς άλλαξε τη συγγραφική φιλοσοφία του.

Ο Μάρτιν διάβασε τον "Άρχοντα" για πρώτη φορά όταν ήταν 13 χρονών. Και μίλησε για το ότι έμεινε κατάπληκτος όταν συνειδητοποίησε ότι ο Γκάνταλφ - ένας από τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες της εποποιίας του Τόλκιεν - είχε πεθάνει.

"Ο Τόλκιεν παρέβη τον κανόνα, απλά. Και γι' αυτό θα τον αγαπώ, πάντα. Ακριβώς τη στιγμή που σκοτώνεις τον Γκάνταλφ, η αγωνία που νιώθεις από εκεί και μετά είναι χίλιες φορές μεγαλύτερη, γιατί τώρα ο οποιοσδήποτε μπορεί να πεθάνει" τόνισε ο Μάρτιν.

Σε παράλληλο χρόνο ο Μπίλμπο Μπάγκινς, ο Γκάνταλφ και οι σύντροφοι τους στο έπος της Μέσης Γης που εμπνεύστηκε ο σπουδαίος Τόλκιεν είναι έτοιμοι να κατακτήσουν τη μικρή οθόνη.

Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών γίνεται τηλεοπτική σειρά και το νέο ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Amazon προκαλώντας φρενίτιδα στα forum των ορκισμένων φανατικών της μυθοπλασίας καθώς το Game οf Thrones βρήκε τον πλέον άξιο διάδοχο του στην τηλεόραση.

