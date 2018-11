Νταϊάνα, Sex Pistols και το λάμα του Τζάκσον: Ο Μέρκιουρι που λογόκρινε το Bohemian Rhapsody

Στην ταινία ο Μέρκιουρι είναι λιγότερο έξαλλος και επαναστάτης από την πραγματικότητα και αυτές τις ανέκδοτες, «όμορφες, λίγο έξαλλες ιστορίες, ιστορίες που έχτισαν τον χαρακτήρα» που η ταινία επέλεξε να τις αφήσει έξω από την αφήγηση για να μην προκαλέσει ζημιά στα ταμεία παρουσιάζει το Vanity Fair.

Ο Φρέντι δεν αντάλλαξε βαριές κουβέντες με άλλους καλλιτέχνες, αλλά έκανε μια εξαίρεση με τον Σιντ Βίσιους, τον μπασίστα τον Sex Pistols.

To 1997, Queen και Sex Pistols βρέθηκαν στα Wessex Sound Studios στο βόρειο Λονδίνο. Οι πρώτοι ηχογραφούσαν το "News of the World", οι δεύτεροι το "Never Mind the Bolloks, Here's the Sex Pistols".

Ο Βίσιους δεν γούσταρε «συγκατοίκηση» με κάποιους που ήταν στο αντίθετο άκρο του πανκ. Σύμφωνα με μια παλιά συνέντευξη του Μπράιαν Μέι, ο Βίσιους έκανε την πρώτη κίνηση: «Είσαι ο Φρέντι Μέρκιουρι, έτσι δεν είναι; Φέρνεις το μπαλέτο στις μάζες».

