Mάικλ Ντάγκλας και Snoop Dogg: Διπλό «χτύπημα» στη Λεωφόρο της Δόξας

Ο ράπερ θα αποκτήσει το δικό του αστέρι στις 19 Νοεμβρίου, ανακοίνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ.

Ο ράπερ αναγνωρίζεται για τη συνεισφορά του στην κατηγορία της δισκογραφίας και θα λάβει το αστέρι 2.651 στη Λεωφόρο Χόλιγουντ μπροστά από το στούντιο του σόου «Jimmy Kimmel Live!».

«Ο Snoop Dogg είναι ένας από εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν τα πάντα. Κάνει ραπ, είναι ηθοποιός, παρουσιάζει τηλεοπτική εκπομπή, μαγειρεύει και βοηθά τα παιδιά της κοινότητας με το φιλανθρωπικό έργο του» δήλωσε η Άνα Μαρτίνεζ, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλιγουντ. «Τον καλωσορίζουμε στη Λεωφόρο της Δόξας» τόνισε.

Ο Τζίμι Κίμελ θα είναι στην ειδική τελετή για να τιμήσει τον Snoop Dogg. Θα συνοδεύεται από τον Λιρόν Γκούμπλερ, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, το οποίο διαχειρίζεται τα αστέρια, σύμφωνα με το Page Six.

Ο Snoop είναι γνωστός ως πρωτοπόρος του υποείδους G-funk της hip-hop μουσικής, το οποίο βοήθησε να διαδοθεί μαζί με τον Dr. Dre. Μεγάλες επιτυχίες του είναι τα «Gin and Juice», «Nuthin but a G Thang», «Drop It Like It΄s Hot» και «Sensual Seduction».

Από το 1993, ο Snoop κυκλοφόρησε 17 στούντιο άλμπουμ, που πούλησαν πάνω από 35 εκατομμύρια λευκώματα παγκοσμίως, έφθασε στο Νο. 1 στο chart του Billboard και έλαβε περίπου 20 υποψηφιότητες για Grammy.

