ΗΠΑ: Τέσσερις οι νεκροί από τους πυροβολισμούς στο νοσοκομείο Mercy του Σικάγο

Ο δράστης άρχισε να πυροβολεί στον χώρο στάθμευσης, έξω από το νοσοκομείο Mercy, πριν εισβάλει στο λόμπι και συνεχίσει να ρίχνει, αφηγήθηκαν αυτόπτες μάρτυρες σε αμερικανικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

Ο αστυνομικός Σάμιουελ Χιμένες υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη στην επίθεση, ενημέρωσε ο εκπρόσωπος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης του Σικάγου μέσω Twitter.

Ο δράστης είναι και αυτός νεκρός, γνωστοποίησε μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης το Πυροσβεστικό Σώμα του Σικάγου (σ.σ. στην πυροσβεστική υπάγονται οι υπηρεσίες ασθενοφόρων σε πολλές αμερικανικές πόλεις).

Αξιωματούχοι είχαν πει νωρίτερα ότι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες. Ένα ερευνητής της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Κομητείας Κουκ γνωστοποίησε ότι και οι δύο άνθρωποι αυτοί έχασαν επίσης τη ζωή τους.

Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας με δεκάδες οχήματα και πολλά ασθενοφόρα έφθασαν στο νοσοκομείο Μέρσι, ενώ αστυνομικοί έκαναν έρευνα στους χώρους του νοσοκομείου.

Η αστυνομία του Σικάγου δεν έχει κάνει καμιά απολύτως εκτίμηση όσον αφορά τα πιθανά κίνητρα του ενόπλου,.

Όπως αναφέρουν οι chicago.suntimes, ο δράστης άνοιξε πυρ το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) κοντά στην κλινική Mercy, πυροβολώντας και τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Υπήρξαν ανταλλαγές «πυρών στο νοσοκομείο Mercy», ανέφερε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Σικάγου, ο Άντονι Γκουλιέλμι, προτρέποντας τους πολίτες να «αποφεύγουν (να κινηθούν προς) την περιοχή» τις επόμενες ώρες.

Έκανε λόγο για «πολλά θύματα», ανάμεσά τους έναν «αστυνομικό», ο οποίος βρίσκεται «σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά δέχεται εξαίρετες φροντίδες».

«Οι αστυνομικοί διεξάγουν μεθοδική έρευνα στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον ένας πιθανός δράστης τραυματίστηκε από σφαίρα», πρόσθεσε.

Police Activity: Reports of shots fired in the vicinity of 26th and Michigan near Mercy Hospital. Avoid area. Heavy police response incoming pic.twitter.com/yHe19SN8SY — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018

Reports of multiple victims from incident at 26th and Michigan. Please avoid area. pic.twitter.com/VtDIr5b2Ok — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018

Officers are doing a methodical search of Mercy hospital. At least one possible offender is shot. Please avoid the area of 26th and Michigan — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) November 19, 2018

Τοπικά ΜΜΕ στο Σικάγο ανέφεραν ότι το προσωπικό απομάκρυνε ασθενείς, ορισμένους με αμαξίδια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε τοπικά ΜΜΕ στο Σικάγο, η ανταλλαγή πυρών άρχισε μπροστά στο νοσοκομείο Mercy περί τις 15:15 τοπική ώρα (21:15 ώρα Ελλάδας) και συνεχίστηκε μέσα στο κτήριο.

Ένας ασθενής, 61 ετών, εμφανώς σε κατάσταση σοκ, εξήγησε στο CBS News ότι κάποιος άρχισε να ρίχνει μέσα στο κτήριο, «κατατρομοκρατώντας τους πάντες».

Μια υπάλληλος του νοσοκομείου αφηγήθηκε στη Chicago Tribune ότι όλο το προσωπικό έλαβε εντολή να κρυφτεί και να κλειδώσει τις πόρτες, κατόπιν να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις. «Δεν ξέρω τι έγινε», είπε, καθώς απομακρυνόταν με λεωφορείο. «Μας είπαν να τρέξουμε να φύγουμε, αυτό κάναμε», πρόσθεσε.

Στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, η βία αποτελεί γάγγραινα. Αποδίδεται κυρίως σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών, ειδικά για τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών.

Το 2017 καταγράφηκαν στην πόλη 675 φόνοι, δηλαδή περισσότεροι απ' ό,τι στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες μαζί. Καταγράφηκαν επίσης 2.785 βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων, κατά τις στατιστικές της αστυνομίας.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr