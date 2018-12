G20: Χαμός στα social media από το ενθουσιώδες «high five» του Πούτιν με τον πρίγκιπα Σαλμάν (vid)

Δεν είχαν, όμως, όλοι οι ηγέτες ψυχρή στάση απέναντι στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως αποδεικνύεται και από τη φιλική χειρονομία που αντήλλαξε με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ρώσος, άκρως χαμογελαστός, στράφηκε στον - εξίσου χαμογελαστό - πρίγκιπα διάδοχο και τον χαιρέτησε με ένα ενθουσιώδες… high five, πριν καθίσουν για την έναρξη της συνεδρίασης.

Trump's bosses high five and share a laugh at the G20 in Argentina.

MBS: "He's so easy."

Putin: "I know, right?"#G20Argentina #G20pic.twitter.com/q25aeKXEya