Τραμπ: Πώς μπορείτε να καθαιρέσετε έναν πρόεδρο τόσο επιτυχημένο όσο εγώ;

Η Νάνσι Πελόζι, που επανεξελέγη την Πέμπτη Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει δηλώσει ότι είναι αντίθετη με τη διαδικασία καθαίρεσης, εξηγώντας ότι θα είχε ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση των οπαδών του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται μεταβολή της θέσης αυτής, κυρίως εάν αρχίσουν να εμφανίζονται συγκεκριμένα στοιχεία επιβαρυντικά της θέσης του Αμερικανού προέδρου. Η Πελόζι θα κληθεί τότε να διαχειριστεί και τις διαφωνίες στις τάξεις του δικού της στρατοπέδου.

«Πώς μπορείτε να ξεκινήσετε κάνετε διαδικασία καθαίρεσης σε έναν πρόεδρο που κέρδισε ίσως τις μεγαλύτερες εκλογές όλων των εποχών (δεν υπήρξε Συμπαιγνία με τη Ρωσία, ήταν οι Δημοκρατικοί που την έκαναν), είχε τα πιο επιτυχημένα πρώτα δύο χρόνια οποιουδήποτε προέδρου και είναι ο πιο δημοφιλής Ρεπουμπλικάνος στην ιστορία του κόμματος με 93%;», διερωτήθηκε μέσω ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό το tweet, καθώς λίγο νωρίτερα είχε δώσει την εξήγηση του γιατί θέλουν να τον αποπέμψουν.

«Όπως έχω δηλώσει πολλές φορές, εάν οι Δημοκρατικοί αναλάβουν τη Βουλή ή τη Γερουσία, θα υπάρξει αναταραχή στις χρηματαγορές. Κερδίσαμε τη Γερουσία, κέρδισαν τη Βουλή. Τα πράγματα θα συμβιβαστούν. Θέλουν μόνο να με καθαιρέσουν επειδή ξέρουν ότι δεν μπορούν να κερδίσουν το 2020», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι η θητεία του είναι πάρα πολύ επιτυχημένη.

As I have stated many times, if the Democrats take over the House or Senate, there will be disruption to the Financial Markets. We won the Senate, they won the House. Things will settle down. They only want to impeach me because they know they can’t win in 2020, too much success!