Τραμπ: «Fake news» το δημοσίευμα τον ΝΥΤ για τον Τζιμ Γουέμπ

Επικαλούμενη κυβερνητικό αξιωματούχο που δεν κατονόμασε, η εφημερίδα ανέφερε την Πέμπτη πως ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και ο ασκών χρέη προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Μικ Μαλβέινι έχουν έλθει σε επαφή με τον Γουέμπ. Ένας αξιωματούχος στο υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πως το όνομα του πρώην γερουσιαστή κυκλοφορεί στον Λευκό Οίκο.

«Είμαι βέβαιος ότι είναι εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά δεν γνωρίζω τον Τζιμ και ποτέ δεν τον έχω συναντήσει», είπε ο Τραμπ με tweet.

«Ο Πάτρικ Σάναχαν, που εκτελεί χρέη υπουργού Άμυνας κάνει εξαιρετική δουλειά!», συμπλήρωσε.

The story in the New York Times regarding Jim Webb being considered as the next Secretary of Defense is FAKE NEWS. I’m sure he is a fine man, but I don’t know Jim, and never met him. Patrick Shanahan, who is Acting Secretary of Defense, is doing a great job!