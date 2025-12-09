Μετά τον αγρότη, έχεις σειρά εσύ

Οι αγρότες κλιμακώνουν τον αγώνα τους μέρα με τη μέρα. Κι όταν έχεις συνοδοιπόρο την απόγνωση και την απελπισία, όταν δεν έχεις κάτι να χάσεις αφού τα έχεις χάσει όλα, τότε κανείς δεν μπορεί να ξέρει μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Ούτε καν ο ίδιος ο εαυτός σου. Οι αγρότες στην Κρήτη πλάκωσαν τους αστυνομικούς, έκλεισαν αεροδρόμια και λιμάνια. Ενδεχομένως να κάνουν κι άλλα. Βλέπεις τόσο καιρό άκουγαν παραμύθια, την ώρα που αυτοί έπρεπε να αντιμετωπίσουν την σκληρή αλήθεια. Και να μην έχουν ένα πιάτο φαΐ. Να χρωστούν παντού. Να απελπίζονται κάθε μέρα ολοένα και περισσότερο. Και μεγαλύτερη βία από το να μην έχεις ένα πιάτο φαΐστο τραπέζι για το παιδί σου δεν υπάρχει. Ούτε από το να μην ελπίζεις σε κανέναν και πουθενά…

Τώρα λοιπόν που αντιδρούν, με κάθε τρόπο και με κάθε κόστος, το κράτος τους βαφτίζει «εγκληματική οργάνωση» και πάει να τους τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί. Το ίδιο κράτος που γέννησε, έθρεψε και γιγάντωσε την «εγκληματική οργάνωση» όλων αυτών που τρώνε με χρυσά κουτάλια τα κλεμμένα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ…

Ξέρω ότι πολλοί από τους πολίτες, από τους οδηγούς νταλίκας μέχρι τον απλό κόσμο που πρέπει να μετακινηθεί, έχουν πέσει θύματα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Ξέρω ότι στις οδομαχίες έχουν πέσει θύματα και κάποιοι αστυνομικοί… Όμως ξέρω ότι αν οι αγρότες χάσουν στη μάχη με το ΤΕΡΑΣ που τρώει το βιός τους, το επόμενο θύμα θα είσαι εσύ. Εσύ που θα νιώσεις ότι πρέπει να αγωνιστείς όχι για το δίκιο σου αλλά για την επιβίωση σου. Εσύ που θα κατέβεις στο δρόμο για το αυτονόητο. Εσύ που είσαι ήδη απέναντι στο τέρας και δεν το ξέρεις. Εσύ που θα βαφτιστείς μέλος «εγκληματικής οργάνωσης» και θα πάρεις το δρόμο για τη φυλακή… Ναι εσύ, που τώρα κατηγορείς τους αγρότες αντί να σταθείς δίπλα τους. Περαστικά σου… Προκαταβολικά.