Τζένιφερ Άνιστον: Συγκινεί η εξομολόγηση για την μαραθώνια μάχη της να γίνει μητέρα

Για την 20ετή προσπάθειά της να αποκτήσει παιδί, όταν τα περισσότερα δημοσιεύματα την παρουσίαζαν ως την «εγωίστρια και εργασιομανή σταρ», μίλησε η Τζένιφερ Άνιστον σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Harper’s Bazaar».

Όπως εξομολογήθηκε η 56χρονη ηθοποιός: «Κανείς δεν γνώριζε την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα επί 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια. Δεν συνηθίζω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου ζητήματα δημοσίως — και ειλικρινά, δεν είναι υπόθεση κανενός».

Παρότι προσπαθούσε να αγνοήσει τη δημόσια κριτική, παραδέχτηκε πως τα σχόλια την πλήγωναν: «Έρχεται μια στιγμή που δεν μπορείς να μην τα ακούσεις. Αυτή η αφήγηση πως δεν θέλω παιδιά επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω πολύ… είμαι άνθρωπος κι εγώ. Όλοι είμαστε», εξομολογήθηκε η Τζένιφερ Άνιστον.

Jennifer Aniston opens up about 20-year journey to have kids: ‘They didn’t know my story’ https://t.co/xmEmwAQb4d pic.twitter.com/y3Lu2sYLG8 — New York Post (@nypost) October 9, 2025

Η ηθοποιός, που είχε προηγουμένως καταγγείλει τη «μισογυνιστική» εμμονή των ΜΜΕ με τη μητρότητα των γυναικών σε άρθρο της το 2016 στη Huffington Post, εξήγησε πως πλέον δεν αισθάνεται πάντα την ανάγκη να διαψεύδει τα fake news: «Ο κύκλος της είδησης είναι τόσο γρήγορος που απλώς προσπερνάται. Βέβαια, υπάρχουν στιγμές που νιώθω την ανάγκη να αποκαταστήσω την αλήθεια, αλλά μετά σκέφτομαι — χρειάζεται; Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια μου».

Η Άνιστον αποκάλυψε επίσης πως αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια το 2022 ότι είχε υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) την εποχή που ήταν παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ, θέλοντας να στηρίξει άλλες γυναίκες που περνούσαν το ίδιο: «Ήξερα πολλές γυναίκες που προσπαθούσαν τότε να αποκτήσουν παιδιά μέσω IVF. Δεν το έκανα μόνο για εμένα, αλλά και για εκείνες που πάλευαν σιωπηλά».

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ το 2002 / AP

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Allure, η Άνιστον είχε περιγράψει το πόσο δύσκολο ήταν το ταξίδι αυτό: «Περνούσα από εξωσωματικές, έπινα κινέζικα τσάγια, δοκίμαζα τα πάντα. Αν κάποιος μου είχε πει τότε “πάγωσε τα ωάριά σου”, θα το είχα κάνει. Αλλά δεν το σκέφτεσαι έτσι τότε. Τώρα, το πλοίο έχει σαλπάρει».

Παρά τις απογοητεύσεις, η ηθοποιός δήλωσε πως πλέον έχει βρει την εσωτερική της γαλήνη: «Δεν υπάρχει πια αυτό το "ίσως, μπορεί, κάποτε". Δεν χρειάζεται να το σκέφτομαι πια. Είμαι ήρεμη».

Διαβάστε επίσης