Grand Hotel spoiler: Σε σοκ όλοι – Ο πιο αγαπητός ήρωες σκοτώνεται

Η καθημερινή συντροφιά του κοινού, στη συχνότητα του ΑΝΤ1, είναι το «Grand Hotel». Η σειρά αναμένεται να καθηλώσει, τις επόμενες εβδομάδες, με επεισόδια γεμάτα ανατροπές και σασπένς.

Ο Χρόνης και ο Βαγγέλης γυρίζουν τον Νικόλα απογοητευμένο στο κελί του… Εκεί βρίσκουν τον Πέτρο και ο Χρόνης γίνεται έξαλλος μαζί του που, για άλλη μια φορά, πήρε μία τέτοια επικίνδυνη πρωτοβουλία. Το ίδιο έξαλλος και ο Πέτρος, λέει στον Χρόνη πως τον απογοήτευσε και πως περίμενε από αυτόν να βοηθήσει περισσότερο τον Νικόλα και να μην τον αφήσει να πεθάνει έτσι, άδικα. Αποφασισμένος για όλα, ο Άρης παραδέχεται στον Χατζημήτρο πως μετέφερε το ποσοστό του από το ξενοδοχείο στον Νικόλα κι εκείνος τον απειλεί ζητώντας τα χρήματά του πίσω.

Ράκος ψυχολογικά, τρέχει την επόμενη μέρα, τελευταία στιγμή, να δει τον Νικόλα για τελευταία φορά πριν το απόσπασμα, αλλά μάταια πριν προλάβει να μπει ακούει τους πυροβολισμούς. Η Αλίκη και ο Πέτρος, μετά την εκτέλεση του Νικόλα, προσπαθούν να στηρίξουν τον κόσμο στο Grand Hotel. Την ίδια ώρα, ο Άρης απομονώνεται, συντετριμμένος από τις εξελίξεις και κυνηγημένος από ενοχές, γνωρίζοντας πως η αλήθεια πλησιάζει επικίνδυνα.

Η Κυβέλη και ο Ρήγας βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το μέλλον τους, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βαθαίνουν, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο διαφθοράς που απειλεί να παρασύρει τους πάντες. Και έτσι ξαφνικά, η Ελένη επιστρέφει στο ξενοδοχείο, συγκλονισμένη για το θάνατο του Νικόλα.

