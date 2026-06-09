Αμαλία Κωστοπούλου: Τα στιγμιότυπα από τον μήνα του μέλιτος και το απρόοπτο που της συνέβη

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ απολαμβάνουν τον μήνα του μέλιτος, μετά τον εντυπωσιακό γάμο στην Μεσσηνία.

Το νιόπαντρο ζευγάρι ξεκίνησε το ταξίδι του από την Ιταλία και συγκεκριμένα στην γραφική χερσόνησο Μόντε Αρτζεντάριο, στην περιοχή Πόρτο Έρκολε της Τοσκάνης, ενώ στη συνέχεια επισκέφτηκε την Ρώμη. Οι δυο τους μοιράστηκαν στιγμιότυπα από τις ρομαντικές περιπλανήσεις τους, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Στις πρόσφατες φωτογραφίες που ανάρτησε, η Αμαλία εμφανίζεται να περπατά σε ένα μαγευτικό τοπίο γεμάτο λουλούδια, με τη θάλασσα να φαίνεται στο βάθος, χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό.

https://www.instagram.com/p/DZXseNxoCVF/

Παράλληλα, σε ένα από τα Stories της στο Instagram, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε την άσχημη εμπειρία που είχε, δοκιμάζοντας μετά από πολλά χρόνια καφέ. Όπως αποκάλυψε το γνωστό μοντέλο, αισθάνθηκε έντονη δυσφορία, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι η καρδιά της χτυπούσε πολύ γρήγορα και αναρωτιόταν πώς κάποιοι άνθρωποι πίνουν καφέ καθημερινά. «Νιώθω άρρωστη», σχολίασε στην ανάρτησή της.

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