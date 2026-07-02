Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

Η νέα παραγωγή βασίζεται σε μία συγκινητική ιστορία

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κανάλι του Αμαρουσίου έχει ήδη ανακοινώσει το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και αγκάθι», δύο σειρές που συζητιούνται για το καστ και τις ιστορίες τους. Στη λίστα του ΑΝΤ1 μπαίνει και η παραγωγή «Σπιλιάδες», που βασίζεται στο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, «Η Νίκη ζει ευτυχισμένη ζωή, μεγαλωμένη σε μια ζεστή, υποστηρικτική οικογένεια, παντρεμένη, επιτυχημένη, νιώθει πως έχει τα πάντα και εύχεται τίποτα να μην αλλάξει. Στιγμές μόνο, κάποιες ρωγμές στη σκέψη της, η αίσθηση μιας έλλειψης.

Μέχρι που μια νύχτα με σπιλιάδες, ένα ατύχημα γίνεται πεπρωμένο γι’ αυτήν, και η ζωή της, ξαφνικά και αμετάκλητα, αλλάζει. Οι ρωγμές στο μυαλό της βαθαίνουν όταν η απώλεια της μνήμης καταργεί τα όρια της ταυτότητάς της. Ο αρχικός της φόβος μπροστά στο άγνωστο διαλύεται καθώς η αγάπη δίνει ουσία και σχήμα στη νέα της ζωή και γίνεται η πυξίδα της, η νέα μνήμη που την καθορίζει.

Αλλά όσα άφησε πίσω της, υπάρχουν πάντα. Οι ζωές όσων την έχασαν απογυμνώνονται από την προσποίηση της φαινομενικής ευτυχίας. Αναζητούν την αγάπη που έζησαν, που πρόδωσαν, που αγνόησαν, που εγκατέλειψαν, που έχασαν. Οι δύο ζωές της, σαν μαγνητικοί πόλοι, έλκονται και συγκρούονται, δοκιμάζοντας τα όρια της Νίκης που αμφισβητεί τις προηγούμενες επιλογές της, καθώς τα ψέματα καταρρέουν για όλους και η νέα πραγματικότητα που αναδύεται ανατρέπει όσα θεωρούσαν σταθερά και δεδομένα».

https://www.instagram.com/p/DaNE7RIAPSP/

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Μέγκι Σούλι και τη Στεφανί Καπετανίδη που φέτος πρωταγωνίστησαν στο σίριαλ «Να μ’αγαπάς», ενώ στο καστ φέρονται να έχουν κλειδώσει ο Γιάννης Κουκουράκης, η Γιολάντα Καλογεροπούλου και η Ντένια Ψυλλιά.

https://www.instagram.com/p/DaLOm81DRyu/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:57ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν σας φοβόμαστε» – Συγκέντρωση της ΝΔ έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Στο «κόκκινο» η Κηφισίας - Πού εντοπίζονται προβλήματα

19:51WHAT THE FACT

Το αρχαίο κόλπο με τις πατάτες που χρησιμοποιούσαν οι Ίνκας για να ταΐσουν μια ολόκληρη αυτοκρατορία

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

19:30ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το κλιματιστικό να σας αρρωστήσει; Συμπτώματα, αιτίες και τι να κάνετε

19:28ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνελήφθη ο διάσημος Τούρκος stand-up κωμικός Ντενίζ Γκοκτάς για προσβολή του Ισλάμ

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τι είναι το μόνιτορ - ρολόι που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για προστασία από τον καύσωνα

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη απαντά: Πώς οι αρχέγονοι αστεροειδείς έφεραν την ζωή στην Γη

19:04LIFESTYLE

Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρινάκης: «Το νέο γήπεδο θα έχει χωρητικότητα πάνω από 53 χιλιάδες, ιστορική ημέρα για όλους»

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελληνίδα νικήτρια του Βραβείου Ευρωπαίου Εφευρέτη 2 - Η εφεύρεση για την οποία βραβεύτηκε

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Η Domino’s τρολάρει τη Sony με «ψηφιακές πίτσες» λόγω της κατάργησης των παιχνιδιών

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Οι εισαγγελείς κατηγορούν το Κίεβο ότι διέταξε το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream

18:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«ΠΕΡΣΕΣ» σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη: Στην Επίδαυρο 3-4 Ιουλίου και σε ανοιχτά θέατρα της χώρας

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Κορινθία: Σεισμός τώρα στην Περαχώρα Λουτρακίου

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια – Εντοπίστηκε το δίκυκλο που χρησιμοποίησαν

17:14ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες αλλαγές στις πολυκατοικίες: Τι θα ισχύει για συνιδιοκτησία, κοινόχρηστα και ευθύνες διαχειριστών

18:49WHAT THE FACT

Γιαούρτι: Πετάτε το υγρό που βρίσκεται πάνω; Κάνετε ένα λάθος που κάνουν πολλοί

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα απατεώνων γόνος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας – Της απέσπασαν κοσμήματα αξίας 1 εκατ. ευρώ

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει τριήμερο αστάθειας με καταιγίδες και χαλάζι - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

19:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Πήγαν να ανατινάξουν οικογένεια σωφρονιστικού στον αέρα γιατί έκανε… πολλές εφόδους σε κελιά

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Γυναίκα λιποθυμά από το μαστίγωμα - Η φοβερή «άσεμνη» πράξη που την καταδίκασε η Σαρία

19:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ νότια της Κρήτης

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφόνησος: Ο άνδρας που κολύμπησε και επιβιβάστηκε στο πλοίο είναι ένας από τους πλοιοκτήτες του

15:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται αλλαγές στα αυτοκίνητα από 7 Ιουλίου - Πώς επηρεάζονται τα νέα οχήματα

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Μαίνεται η φωτιά στη Στρογγυλή – Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Αυτό θα είναι το νέο «Καραϊσκάκης» - Το βίντεο με τις μακέτες

19:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντ’ Αρτανιάν: Το μυστήριο με τον σκελετό κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ

11:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή του

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσοχή στο «κλικ» της αντλίας βενζίνης όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ: μπορεί να προκαλέσετε ζημιά

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο συμβάν στην Ιαπωνία: Έριξε σπρέι για αρκούδες σε κλειστό χώρο κι έστειλε 5 στο νοσοκομείο

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Βίντεο από την εκτροπή τουριστικού λεωφορείου στον κεντρικό δρόμο στην Άνω Μερά

13:14ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο Ιούλιος - Τι αναφέρει η λαϊκή πρόγνωση καιρού

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Οι προειδοποιήσεις κατοίκων που αγνοήθηκαν πριν από την κατάρρευση της πολυκατοικίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ