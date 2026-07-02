Σπιλιάδες: Μεγαλώνει η λίστα του ΑΝΤ1 με τις νέες σειρές – Η υπόθεση και οι πρωταγωνιστές

Το κανάλι του Αμαρουσίου έχει ήδη ανακοινώσει το «Ντέρτι» και το «Κρίνο και αγκάθι», δύο σειρές που συζητιούνται για το καστ και τις ιστορίες τους. Στη λίστα του ΑΝΤ1 μπαίνει και η παραγωγή «Σπιλιάδες», που βασίζεται στο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου.

Όπως αναφέρεται στην περιγραφή, «Η Νίκη ζει ευτυχισμένη ζωή, μεγαλωμένη σε μια ζεστή, υποστηρικτική οικογένεια, παντρεμένη, επιτυχημένη, νιώθει πως έχει τα πάντα και εύχεται τίποτα να μην αλλάξει. Στιγμές μόνο, κάποιες ρωγμές στη σκέψη της, η αίσθηση μιας έλλειψης.

Μέχρι που μια νύχτα με σπιλιάδες, ένα ατύχημα γίνεται πεπρωμένο γι’ αυτήν, και η ζωή της, ξαφνικά και αμετάκλητα, αλλάζει. Οι ρωγμές στο μυαλό της βαθαίνουν όταν η απώλεια της μνήμης καταργεί τα όρια της ταυτότητάς της. Ο αρχικός της φόβος μπροστά στο άγνωστο διαλύεται καθώς η αγάπη δίνει ουσία και σχήμα στη νέα της ζωή και γίνεται η πυξίδα της, η νέα μνήμη που την καθορίζει.

Αλλά όσα άφησε πίσω της, υπάρχουν πάντα. Οι ζωές όσων την έχασαν απογυμνώνονται από την προσποίηση της φαινομενικής ευτυχίας. Αναζητούν την αγάπη που έζησαν, που πρόδωσαν, που αγνόησαν, που εγκατέλειψαν, που έχασαν. Οι δύο ζωές της, σαν μαγνητικοί πόλοι, έλκονται και συγκρούονται, δοκιμάζοντας τα όρια της Νίκης που αμφισβητεί τις προηγούμενες επιλογές της, καθώς τα ψέματα καταρρέουν για όλους και η νέα πραγματικότητα που αναδύεται ανατρέπει όσα θεωρούσαν σταθερά και δεδομένα».

https://www.instagram.com/p/DaNE7RIAPSP/

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τη Μέγκι Σούλι και τη Στεφανί Καπετανίδη που φέτος πρωταγωνίστησαν στο σίριαλ «Να μ’αγαπάς», ενώ στο καστ φέρονται να έχουν κλειδώσει ο Γιάννης Κουκουράκης, η Γιολάντα Καλογεροπούλου και η Ντένια Ψυλλιά.

https://www.instagram.com/p/DaLOm81DRyu/

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