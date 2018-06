«Tau»: Το δίδυμο Πάρις Κασιδόκωστας-Λάτσης & Τέρυ Ντούγκας επιστρέφει με νέα ταινία στο Netflix

Το «TAU» είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας του παραγωγού David Goyer, σκηνοθέτη και σεναριογράφου της τριλογίας Batman («Batman Begins», «The Dark Knight Rises» και «Man of Steel») με πρωταγωνιστές τους Maika Monroe («It Follows») και Ed Skrein («Game Of Thrones») ενώ ο πρόσφατα βραβευμένος με Όσκαρ Α΄ανδρικού ρόλου, Gary Oldman, έχει δώσει τη φωνή του στον Tau. Πρόκειται για το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Federico D’Alessandro, ο οποίος έχει διατελέσει animatics supervisor στην Marvel («Doctor Strange», «Ant-Man», «Avengers: Age of Ultron»). Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Σερβία.

Το σενάριο είναι της Noga Landau και η υπόθεση εξελίσσεται γύρω από την απαγωγή μίας μικρο-απατεώνισσας της Julia (Monroe) από έναν επικίνδυνο επιστήμονα που την χρησιμοποιεί σαν πειραματόζωο σε ένα τρελό πείραμα. Το μόνο εμπόδιό της προς την φυγή και την απελευθέρωσή της είναι o Tau (Gary Oldman), ένα ρομπότ με ανώτερη τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει κατασκεύασε ο απαγωγέας της, ¶λεξ (Skrein). Η Julia πρέπει σε μικρό χρονικό διάστημα να κερδίσει την εμπιστοσύνη τoυ Tau, να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής ώστε να αποφύγει τον βέβαιο θάνατο.

Είναι η πρώτη «παρουσία» του Gary Oldman μετά το Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου το 2018, για την ταινία «Darkest Hour».

Η Maika Monroe, μετά την επιτυχία της στο θρίλερ «It Follows», ονομάστηκε η καινούργια Scream Queen του Hollywood. Από τις πρώτες της εμφανίσεις που ξεχώρισαν ήταν το 2014 στην ταινία “The Guest” ενώ πρωταγωνίστησε και στο «Independence Day: Resurgence».

Ο Ed Skrein έκανε ιδιαίτερη αίσθηση το 2013 ως Daario Naharis στην σειρά της ΗΒΟ «Game of Thrones» ενώ το 2016 ξεχώρισε ως Ajax στο «Deadpool» με τον Ryan Reynolds.

Το Hercules Film Fund που διευθύνεται από τον Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση χρηματοδότησε την ταινία μαζί με την Waypoint Entertainment του Ken Kao, ενώ η Rhea Films των Terry Dougas και Jean Luc De Fanti έκανε την παραγωγή μαζί με την Addictive Pictures και τον Kevin Turen.