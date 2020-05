Ενώ δέχονται τις αγωγές τη μία μετά την άλλη στις ΗΠΑ, «ξανακτίζουν» την Akazoo στην Ελλάδα

Μετά την αναστολή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της στον Nasdaq, λόγω της αδυναμίας ανακοίνωσης ορθών οικονομικών στοιχείων για τις χρήσεις 2016,2017, 2018 και 2019 και την αποπομπή του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Απόστολου Ζερβού, η Akazoo προχωρεί τα τελευταία 24ωρα σε μαζικές προσλήψεις...

Οι προς αναζήτηση ειδικότητες δείχνουν πως οι διοικούντες την εταιρεία προσπαθούν να την κτίσουν από την αρχή. Είναι ενδεικτικό πως η Akazoo αναζητεί μέσω αγγελιών από επικεφαλής ανθρωπίνου δυναμικού μέχρι και επικεφαλής ΙΤ και από προγραμματιστές για εφαρμογές smartphone’s όλων των ειδών, έως manager για μουσική επιμέλεια.

Στις 18 θέσεις απασχόλησης που θέλει να καλύψει η εταιρεία την παρούσα περίοδο περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες: Senior Content Affairs Manager, Music Curation Manager, IT Recruiter, Head of IT, Project Manager, Senior HR Manager, UX Designer, Mobile QA Engineer, Senior Frontend & Client Applications Developer, UI Designer, Senior Mobile QA Engineer, APIs & Integrations Engineer, Big Data Engineer, iOS Engineer, Android Engineer, DevOps engineer, Senior Android Engineer και Senior iOS Engineer.

Σε ερώτηση του CNN Greece για το πως αξιολογούν την εξέλιξη αυτή, κύκλοι της Quintessential Capital Management απάντησαν ως εξής:

«Πιθανότατα προσπαθούν να ξανακτίσουν την εταιρεία χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη πλατφόρμα και χρησιμοποιώντας τα μετρητά που εξακολουθούν να έχουν στον ισολογισμό τους».

Να σημειωθεί πως η Quintessential Capital Management είχε στις 20 Απριλίου αποκαλύψει πως η Akazoo είχε κλείσει τα περισσότερα από τα γραφεία της εκτός Ελλάδας και πως στην Ελλάδα λειτουργούσε -χωρίς να είναι εμφανές- εντός της αρχικής μητρικής της εταιρείας InternetQ, η οποία εδρεύει στο Νέο Ψυχικό (Λεωφόρος Κηφισίας 340). Βάσει των στοιχείων που είχε επικαλεσθεί η Quintessential Capital Management στις 20 Απριλίου ο αριθμός των υπαλλήλων της Akazoo είχε μειωθεί κατά 17% ετησίως από 45 σε 26 άτομα την περίοδο 2016-2018. Οι προσλήψεις ωστόσο που δρομολογεί αυτή την περίοδο η εταιρεία δείχνουν πως για όσο διαπραγματευόταν στον Nasdaq δεν διέθετε βασικές ειδικότητες ικανές να υποστηρίξουν τη λειτουργία της.

Οι ομαδικές αγωγές

Να σημειωθεί πως η προσπάθεια στελέχωσης της Akazoo λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που δεκάδες δικηγορικά γραφεία στις ΗΠΑ καταθέτουν ομαδικές αγωγές σε βάρος της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας και διαγκωνίζονται για το ποια νομική φίρμα θα τεθεί επικεφαλής της ομαδικής αγωγής.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αυτές είναι οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες των πολιτικών αρχηγών - Τι δηλώνουν Μητσοτάκης και Τσίπρας