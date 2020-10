Commercial Property Awards 2020: Αναδεικνύοντας τα πιο καινοτόμα έργα στη δόμηση εμπορικών κτιρίων

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου οι νικητές των Commercial Property Awards παρέλαβαν τα βραβεία τους και φωτογραφήθηκαν στην ατμοσφαιρική ταράτσα του Tzaferi 16, στο Γκάζι.

Σε μία σύντομη τελετή απονομής, λόγω των μέτρων ενάντια στη διασπορά της πανδημίας, εκπρόσωποι από αρχιτεκτονικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρίες, αρχιτέκτονες και developers, νικητές και μέλη της κριτικής επιτροπής εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι ο νεοσύστατος θεσμός αναδεικνύει την αριστεία στη δόμηση κτηρίων με εμπορική χρησιμότητα και δίνει μία μοναδική ευκαιρία να προβληθούν τα έργα που ξεχωρίζουν σε πρωτοπορία και καινοτομία.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Με την κορυφαία διάκριση «Developer of the Year» ξεχώρισε μεταξύ των νικητών η Dimand AE, ενώ η Prodea Investments απέσπασε τον τίτλο «Real Estate Investment Company of the Year» καθώς και το Platinum βραβείο στην ενότητα Ανακαίνιση Κτηρίων. Με Platinum βραβείο ξεχώρισε επίσης, η Noval Property στην κατηγορία Νέες Κατασκευές.

Τα βραβεία διοργανώνονται για πρώτη φορά από το περιοδικό Build της Boussias Communications και απευθύνονται σε όσους εμπλέκονται με τη μελέτη, την κατασκευή, την ιδιοκτησία και την πώληση εμπορικών κτηρίων. Στην κριτική επιτροπή των βραβείων συμμετέχουν διακεκριμένοι Ακαδημαϊκοί, Αρχιτέκτονες, Θεσμικοί Παράγοντες, Developers και Μεσίτες.

Τα Commercial Property Awards, διοργανώθηκαν με την στρατηγική συνεργασία της archisearch.gr και την τιμητική υποστήριξη της Ένωσης Κατασκευαστών Κτιρίων Ελλάδας, του International Union of Property Owners, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Χορηγοί επικοινωνίας των βραβείων είναι τα portal Michanikos Online και το ypodomes.com

Στο Site των βραβείων www.commercialpropertyawards.gr μπορείτε να δείτε τον πίνακα νικητών ενώ σύντομα θα ανανεωθεί με φωτογραφικό υλικό από την απονομή και τις δηλώσεις νικητών και μελών της κριτικής επιτροπής.