Μία νέα, δωρεάν υπηρεσία από τη UNICEF και το Υπουργείο Υγείας «απαντά» στην παιδική παχυσαρκία

Η παιδική παχυσαρκία έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά. Ενδεικτικά, το 37,5% αφορά στις ηλικίες μεταξύ 2 έως 14 ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα ολοένα και πιο σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους ίδιους τους γονείς, αλλά και από την πολιτεία. Ανάγκη την οποία φαίνεται να αναγνωρίζει η UNICEF, φέρνοντας στη χώρα μας μία νέα, δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία διατροφικής υποστήριξης που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας.

Εδώ να μπει το βίντεο:

Μία πλατφόρμα δίπλα στις οικογένειες

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η έγκαιρη πρόληψη. Από εκεί και πέρα, ένας συνδυασμός ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης από την οικογένεια και την κοινότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά, μειώνοντας αισθητά τα ποσοστά των περιπτώσεων. Και η νέα ψηφιακή υπηρεσία «Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής» του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, έρχεται για να κάνει ακριβώς αυτό.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα paxisarkiakaipaidi.gov.gr παρέχεται δωρεάν σε παιδιά ηλικιών 2 έως 14 ετών και στις οικογένειές τους, προσφέροντας εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη από εξειδικευμένους διατροφολόγους. Όμως, δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στη μείωση του σωματικού βάρους καθώς στοχεύει και στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αλλαγή συμπεριφορών που συνδέονται με την κακή υγεία σε βάθος χρόνου.

Όλα αυτά, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με την υπηρεσία να παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας που λειτουργεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ειδικοί στη «μάχη» κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Στην περίπτωση που μία οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με την παιδική παχυσαρκία, ο/η παιδίατρός της, έχοντας πρόσβαση σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, μπορεί να την παραπέμψει στην υπηρεσία «Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής». Στη συνέχεια, αφού ο γονέας ή ο κηδεμόνας υπογράψει το σχετικό έγγραφο συναίνεσης στο τέλος της φόρμας, την στέλνει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-eco@hua.gr όπου και ακολουθεί επικοινωνία προκειμένου να προγραμματιστούν οι συνεδρίες.

Έτσι, το παιδί έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έως και 12 εξ αποστάσεως συνεδρίες εξατομικευμένης διατροφικής υποστήριξης μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτή, ακολουθείται ένα πλάνο που έχει συνδιαμορφώσει από την αρχή ο διατροφολόγος μαζί με την οικογένεια -και σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού -ενώ, παράλληλα, μία διεπιστημονική ομάδα από ψυχολόγους, παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και καθηγητές φυσικής αγωγής είναι στη διάθεσή του.

Σκοπός, η ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής του παιδιού μέσα από την παροχή συμβουλευτικής σχετικά με θέματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και ύπνου αξιοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα στην πραγματικότητα και τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι μικρές καθημερινές συνήθειες είναι που κάνουν τη διαφορά, μέσω των εξατομικευμένων συμβουλευτικών συνεδριών, επιδιώκεται η βελτίωση των «κακών» συνηθειών που έχουν υιοθετηθεί, διαμορφώνοντας υγιεινές διατροφικές συμπεριφορές για όλη τους τη ζωή.

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ούτε εμείς ούτε και η πολιτεία, με την καλύτερη αντιμετώπιση να είναι η πρόληψη, η ενημέρωση και η υποστήριξη. Όπως φαίνεται, η UNICEF το αναγνωρίζει αυτό, υλοποιώντας, μαζί με το Υπουργείο Υγείας, τη νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία «Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής».

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/ypiresies-ygeias/diatrofiki-tilesymvoyleytiki/