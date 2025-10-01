Μία νέα, δωρεάν υπηρεσία από τη UNICEF και το Υπουργείο Υγείας «απαντά» στην παιδική παχυσαρκία

Η νέα, δωρεάν υπηρεσία για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας με την «υπογραφή» της UNICEF

Newsbomb

Μία νέα, δωρεάν υπηρεσία από τη UNICEF και το Υπουργείο Υγείας «απαντά» στην παιδική παχυσαρκία
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η παιδική παχυσαρκία έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά. Ενδεικτικά, το 37,5% αφορά στις ηλικίες μεταξύ 2 έως 14 ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα, οι ειδικοί κάνουν λόγο για ένα ολοένα και πιο σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί την κατάλληλη αντιμετώπιση από τους ίδιους τους γονείς, αλλά και από την πολιτεία. Ανάγκη την οποία φαίνεται να αναγνωρίζει η UNICEF, φέρνοντας στη χώρα μας μία νέα, δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία διατροφικής υποστήριξης που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας.

Εδώ να μπει το βίντεο:

Μία πλατφόρμα δίπλα στις οικογένειες

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας είναι η έγκαιρη πρόληψη. Από εκεί και πέρα, ένας συνδυασμός ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και υποστήριξης από την οικογένεια και την κοινότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά, μειώνοντας αισθητά τα ποσοστά των περιπτώσεων. Και η νέα ψηφιακή υπηρεσία «Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής» του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, έρχεται για να κάνει ακριβώς αυτό.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα paxisarkiakaipaidi.gov.gr παρέχεται δωρεάν σε παιδιά ηλικιών 2 έως 14 ετών και στις οικογένειές τους, προσφέροντας εξατομικευμένη διατροφική υποστήριξη από εξειδικευμένους διατροφολόγους. Όμως, δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στη μείωση του σωματικού βάρους καθώς στοχεύει και στην ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής ευεξίας των παιδιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αλλαγή συμπεριφορών που συνδέονται με την κακή υγεία σε βάθος χρόνου.

Όλα αυτά, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με την υπηρεσία να παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας που λειτουργεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρωτοβουλία υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ειδικοί στη «μάχη» κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Στην περίπτωση που μία οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με την παιδική παχυσαρκία, ο/η παιδίατρός της, έχοντας πρόσβαση σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, μπορεί να την παραπέμψει στην υπηρεσία «Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής». Στη συνέχεια, αφού ο γονέας ή ο κηδεμόνας υπογράψει το σχετικό έγγραφο συναίνεσης στο τέλος της φόρμας, την στέλνει με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-eco@hua.gr όπου και ακολουθεί επικοινωνία προκειμένου να προγραμματιστούν οι συνεδρίες.

Έτσι, το παιδί έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει έως και 12 εξ αποστάσεως συνεδρίες εξατομικευμένης διατροφικής υποστήριξης μέσα σε ένα διάστημα 6 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτή, ακολουθείται ένα πλάνο που έχει συνδιαμορφώσει από την αρχή ο διατροφολόγος μαζί με την οικογένεια -και σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού -ενώ, παράλληλα, μία διεπιστημονική ομάδα από ψυχολόγους, παιδιάτρους, παιδοενδοκρινολόγους και καθηγητές φυσικής αγωγής είναι στη διάθεσή του.

Σκοπός, η ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής του παιδιού μέσα από την παροχή συμβουλευτικής σχετικά με θέματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και ύπνου αξιοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό και προγράμματα που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα στην πραγματικότητα και τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι μικρές καθημερινές συνήθειες είναι που κάνουν τη διαφορά, μέσω των εξατομικευμένων συμβουλευτικών συνεδριών, επιδιώκεται η βελτίωση των «κακών» συνηθειών που έχουν υιοθετηθεί, διαμορφώνοντας υγιεινές διατροφικές συμπεριφορές για όλη τους τη ζωή.

1759231699959-150837424-picture2.jpg

Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ούτε εμείς ούτε και η πολιτεία, με την καλύτερη αντιμετώπιση να είναι η πρόληψη, η ενημέρωση και η υποστήριξη. Όπως φαίνεται, η UNICEF το αναγνωρίζει αυτό, υλοποιώντας, μαζί με το Υπουργείο Υγείας, τη νέα δωρεάν ψηφιακή υπηρεσία «Διατροφικής Τηλεσυμβουλευτικής».

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή, οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/ypiresies-ygeias/diatrofiki-tilesymvoyleytiki/

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Τελευταία προειδοποίηση» να εκκενώσουν απήυθυνε το Ισραήλ στους κατοίκους - «Τρομοκράτες» όσοι μείνουν

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ κατά Ισραήλ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ - Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα

16:29ΥΓΕΙΑ

ΟΗΕ - ΠΟΥ: Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την εξαιρετική επίδοση στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

16:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Πώς το Χόλιγουντ έφτασε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ