Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 4.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις και τις τάσεις του κλάδου

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στην κορυφαία διεθνή έκθεση οίνων και αποσταγμάτων ProWein 2026, που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία στις διεθνείς αγορές και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον παγκόσμιο χάρτη των premium spirits.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε περίπου 4.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τις εξελίξεις και τις τάσεις του κλάδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ταχέως αναπτυσσόμενο segment των αποσταγμάτων, με το ProSpirits να καταλαμβάνει δύο πλήρη εκθεσιακά halls, αναδεικνύοντας τη διεθνή στροφή προς υψηλής ποιότητας, αυθεντικά και διαφοροποιημένα spirits.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Ποτοποιία Πλωμαρίου παρουσίασε το ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου, ένα εμβληματικό ελληνικό απόσταγμα που συνδυάζει την παράδοση άνω των 130 ετών με τη σύγχρονη αντίληψη για ποιότητα και αυθεντικότητα. Η ισχυρή ανταπόκριση των επαγγελματιών του κλάδου επιβεβαίωσε τη διεθνή απήχηση του προϊόντος και τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για premium ελληνικά spirits.

Η συμμετοχή στην ProWein αποτελεί βασικό πυλώνα της εξαγωγικής στρατηγικής της εταιρείας, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη συνεργασιών, ενίσχυση υφιστάμενων δικτύων και διεύρυνση της παρουσίας της σε αγορές-κλειδιά. Μέσα από στοχευμένες συναντήσεις με διανομείς, εισαγωγείς και opinion leaders του κλάδου, η εταιρεία ενδυναμώνει το διεθνές της αποτύπωμα.

Παράλληλα, η αυξανόμενη δυναμική του ProSpirits αναδεικνύει τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της κατηγορίας: premiumization, αυθεντικότητα, storytelling και διαφοροποίηση. Τάσεις που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία και το DNA της Ποτοποιίας Πλωμαρίου.

Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου συνεχίζει να επενδύει στην παγκόσμια ανάδειξη του ούζου ως ενός σύγχρονου, αυθεντικού και ανταγωνιστικού ελληνικού spirit.

