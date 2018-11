Κορυφαίες εταιρίες δίνουν ραντεβού στο ξενοδοχείο Caravel, αναζητώντας νέους συνεργάτες

Με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελληνικών και Πολυεθνικών εταιριών & οργανισμών θα πραγματοποιηθεί το Employability Fair 2018 powered by Mediterranean College. Η διοργάνωση-θεσμός του Mediterranean College, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, από τις 10.30π.μ. έως τις 8μ.μ., στο Divani Caravel Hotel (Λ. Βασ. Αλεξάνδρου 2), με στόχο τόσο την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των φοιτητών και αποφοίτων του Κολλεγίου, όσο και των νέων της χώρας μας.

Μεγάλες εταιρίες από τομείς του εμπορίου, της συμβουλευτικής, του management, του marketing, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού, της τεχνολογίας, της πληροφορικής & των ασφαλειών, αλλά και Οργανισμοί Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα δίνουν ραντεβού στο Ξενοδοχείο Caravel, αναζητώντας υποψήφιους συνεργάτες για εργασία ή πρακτική άσκηση:

Adecco, Affidea, Agrino, Air Liquide, Aldemar Resorts, Algoos Study work & Travel, Aluminco, Cosmote-EValue, Digital routes, EKKA-Mercedes, Excellentia, GameSpace, Grant Thornton, Grecotel, HP, IASIS, Interamerican, Ison Psychometrica, Leroy-Merlin, Mediatel, Mellon Technologies, MetLife, Mitsis Hotels, NN Hellas, Nuga Medical Co Ltd, Plaisio, Praktiker, SKAG, Space Ηellas, Temenos, TUI, Warply, Wyndham Grand Athens Hotel, YES Hotels, Wurth Hellas, Αγκαλιά, Εθνική Ασφαλιστική, OTE Όμιλος Εταιριών.

Στο πλαίσιο του κορυφαίου Job Fair, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια και ομιλίες, με επίκαιρη θεματολογία από τους κλάδους του Τουρισμού, της Ψυχολογίας και του Management, ενώ στο ειδικά διαμορφωμένο CV Center powered by MANPOWERGROUP οι επισκέπτες θα μπορούν να βελτιώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα και να λάβουν συμβουλευτική καριέρας για τις διαθέσιμες επαγγελματικές επιλογές στον κλάδο της επιλογής τους.

Το Employability Fair 2018 powered by Mediterranean College έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα κορυφαία Job Fairs στην Ελλάδα, αφού την τελευταία 5ετία έχει προσελκύσει περισσότερες από 150 εταιρείες, με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.000 επισκεπτών από όλη τη χώρα και την κατάθεση 4.000 βιογραφικών.

Η είσοδος στον εκθεσιακό χώρο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό και προϋποθέτει δήλωση συμμετοχής.