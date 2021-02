Δηλώστε συμμετοχή και παρακολουθήστε Δωρεάν το πρώτο Fin Forum για την οικονομία και τις τράπεζες

Ποια είναι τα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία στην οικονομία και τις τράπεζες; Τι συμβαίνει με τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και ποιος είναι ο ρόλος των servicers; Τι αξίζει να γνωρίζουμε για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος σήμερα; Με ποιον τρόπο οι αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών επηρεάζουν την αγορά και την οικονομία;

Το πρώτο Fin Forum για την οικονομία και τις τράπεζες είναι γεγονός και στις 4 Μαρτίου, οι διακεκριμένοι ομιλητές του θα δώσουν ψηφιακά τις απαντήσεις στα παραπάνω, αλλά και σε ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη και από τον υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κ. Γιώργο Ζαββό σε κορυφαία στελέχη από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών αλλά και τους servicers, εκπροσώπους από καινοτόμες εγχώριες και διεθνείς Fintech, καθώς και ανώτατα στελέχη από εταιρείες συμβούλων και HR, που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Με θέμα «Shaping the future of banking and finance», το πρώτο Fin Forum θα πραγματοποιηθεί φέτος online, με στρατηγικό εταίρο το CNN Greece και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, φέρνοντας στο «τραπέζι» των συζητήσεων μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν όλους, ειδικότερα σε αυτή την περίοδο υψηλής αβεβαιότητας που διανύουμε.

Οι φόβοι για μία νέα παγκόσμια ύφεση, οι τράπεζες και ο ευρύτερος χρηματοοικονομικός κλάδος και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας στη νέα πραγματικότητα, θα αποτελέσουν τα βασικά θέματα γύρω από τα οποία οι ειδικοί ομιλητές του πρώτου Fin Forum θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους και θα μοιραστούν τις αναλύσεις τους με το ελληνικό κοινό, το οποίο θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει δωρεάν την εκδήλωση, μέσω διαδικτύου.

