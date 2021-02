Κορυφαία στελέχη της οικονομίας και των τραπεζών στο πρώτο Fin Forum 2021 - Δήλωσε συμμετοχή δωρεάν

Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των servicers, διακεκριμένων εταιρειών και της οικονομίας, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και υφυπουργός Οικονομικών και υπεύθυνος του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος Γιώργος Ζαββός, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Μαρτίου από την εταιρεία Τσομώκος ΑΕ το πρώτο Fin Forum, με στρατηγικό εταίρο το CNN Greece και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Με κεντρικό θέμα το «Shaping the future of banking and finance», δηλαδή το μέλλον για την οικονομία και τις τράπεζες, το πρώτο Fin Forum θα δώσει την ευκαιρία σε όσους το παρακολουθήσουν δωρεάν online, μέσω μιας απλής εγγραφής, να ενημερωθούν για μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην οικονομία μας και ταυτόχρονα, να διαμορφώσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ποια είναι τα νέα δεδομένα που έφερε η πανδημία στην οικονομία και τις τράπεζες.

Ποιοι θα είναι όμως, οι κορυφαίοι ομιλητές του πρώτου Fin Forum και ποια θα αποτελέσουν τα κρίσιμα ζητήματα που θα τεθούν στο «τραπέζι» των ψηφιακών συζητήσεων, μέσα από το www.finforum.gr;

