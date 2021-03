FinForum 2021: Δηλώστε συμμετοχή δωρεάν και δείτε κορυφαία ονόματα να μιλούν για την οικονομία

Κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των οικονομικών φορέων αλλά και του χρηματοπιστωτικού συστήματος πλαισιώνουν το πρόγραμμα του FinForum 2021,το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε online δωρεάν, την Πέμπτη 4 Μαρτίου.

Με θέμα «Shaping the future of banking and finance», το πρώτο Fin Forum θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά με στρατηγικό εταίρο το CNN Greece και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, φέρνοντας στο προσκήνιο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στις τράπεζες και την οικονομία.

Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, λοιπόν, και μέσω μιας απλής εγγραφής στο www.finforum.gr, θα μπορέσουμε να ακούσουμε και να δούμε onlineτους κορυφαίους ομιλητές του συνεδρίου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του FinForum 2021στις 11.05 π.μ. ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας θα μιλήσει για τις προοπτικές της οικονομίας για το 2021 και τον ρόλο της κυβέρνησης. Αμέσως μετά, στις 11.30, ο υφυπουργός Οικονομικών και υπεύθυνος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα θα αναφερθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στη νέα εποχή. Στις 11.50 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης θα συζητήσει με τον κ. Βασίλη Καραμούζη, Γενικό Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας με κεντρικό θέμα «Τράπεζες και Tαμείο Aνάκαμψης: Ο ρόλος των χρηματοπιστωτικώνιδρυμάτων στην ενίσχυση της οικονομίας».

