Fin Forum 2021: Παρακολουθήστε live το πρώτο online συνέδριο για οικονομία και τράπεζες

Το πρώτο Fin Forum 2021 είναι γεγονός και σήμερα, από τις 11.00 μέχρι τις 17.00, ο καθένας μας μπορεί να το παρακολουθήσει δωρεάν online, μέσα από μία απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα www.finforum.gr.

Στο επίκεντρο του σημαντικού αυτού ψηφιακού συνεδρίου, θα βρεθούν η οικονομία και οι τράπεζες, ενώ κατά τη διάρκειά του, κορυφαίοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, των οικονομικών φορέων αλλά και του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα μιλήσουν, θα συζητήσουν μεταξύ τους και θα μοιραστούν μαζί μας πολύτιμες απόψεις και πληροφορίες, γύρω από το θέμα του «Shaping the future of banking and finance».

Το πρόγραμμα του Fin Forum 2021, το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ, θα είναι «πλούσιο», ενώ όλο το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά, με στρατηγικό εταίρο το CNN Greece και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Το γιατί η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου συνεδρίου είναι τόσο σημαντική στις μέρες μας, δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό. Μία ματιά στην ατζέντα του Fin Forum, αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι στο τραπέζι των online συζητήσεων, θα τεθούν μία σειρά από κρίσιμα ζητήματα που μας αφορούν όλους: Από τις προοπτικές της οικονομίας για το 2021 και τον ρόλο της κυβέρνησης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στη νέα εποχή και από τον ρόλο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ενίσχυση της οικονομίας μέχρι τον ρόλο του ΧΑΑ στην κρίση, το νέο retail banking, τις χρηματοδοτήσεις με «πράσινα» και υπεύθυνα κριτήρια, το θέμα του fintech, τη νέα εποχή των «κόκκινων» δανείων, το Blockchain, τα κρυπτονομίσματα και τις ανέπαφες συναλλαγές, την εργασία εξ αποστάσεως και μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Όσο για τους κορυφαίους ομιλητές του Fin Forum 2021, τα ονόματα είναι πολλά και σημαντικά. Από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα στον υφυπουργό Οικονομικών και υπεύθυνο για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργο Ζαββό και από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη στον Γενικό Διευθυντή Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλη Καραμούζη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτη Λαζαρίδη, τη Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, κυρία Χριστίνα Θεοφιλίδη, την Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Corporate και Investment της Τράπεζας Πειραιώς, κυρία Ελένη Βρεττού, τον Γενικό Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας και Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου, την Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια-Chief Human Resources Officer της Alpha Bank, κυρία Φραγκίσκη Μελίσσα, την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή και πολλά ακόμη μεγάλα ονόματα από τους χώρους της οικονομίας και των τραπεζών, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο πρόγραμμα του συνεδρίου.

Μία απλή εγγραφή είναι αρκετή για να παρακολουθήσετε online και δωρεάν τους κορυφαίους ομιλητές του συνεδρίου, να μιλούν για όλα τα παραπάνω κρίσιμα ζητήματα και να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στην οικονομία και τις τράπεζες στη νέα πραγματικότητα, καθώς και τις προβλέψεις για το «αύριο».

Το συνέδριο διοργανώνεται από την εταιρεία Τσομώκος ΑΕ και η παρακολούθησή του είναι δωρεάν από τις 11.00 μέχρι τις 17.00, μέσω εγγραφής στο www.finforum.gr.

Μεγάλοι Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα, Deloitte

Χορηγοί: Alpha Bank, Cepal, Eurobank, doValue

