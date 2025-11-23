«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς

Εικονολήπτης: Χάρης Γκίκας

Μια πολυκατοικία στην καρδιά της Αθήνας στην οποία δεν πληρώνει κανείς για ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσε να είναι η θετική είδηση της ημέρας, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό: Είναι το πρότυπο ενός πιο βιώσιμου, φυσικά πιο οικονομικού αλλά και πιο «πράσινου» μέλλοντος που θέλουμε να ζήσουμε. Και που η πρωτεύουσα και οι πολίτες της το έχουν ανάγκη όσο τίποτα.

Το «Tavros Project» έλαβε πρόσφατα το μεγάλο βραβείο 'The Tavros Project' στα New European Bauhaus Prizes 2025 (NEB), καθώς αναδείχθηκε ο νικητής της κατηγορίας ‘Prioritising the places and people that need it the most’ (Προτεραιότητα σε μέρη και ανθρώπους που το χρειάζονται περισσότερο) του σκέλους 'Rising Stars' (Ανερχόμενα Αστέρια).

Ουσιαστικά πρόκειται για μια «έξυπνη» ανακαίνιση πολυκατοικίας, χάρη στην οποία βελτιώθηκαν θεαματικά οι συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων της, που πλέον απολαμβάνουν σταθερή θερμοκρασία και βελτιωμένη ποιότητα αέρα χωρίς ρύπους και υγρασία, αλλά και οι ενεργειακές απαιτήσεις.

Η ανακαίνιση πέτυχε μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση και ψύξη κατά 90%, ενώ χάρη στα φωτοβολταϊκά συστήματα, η πολυκατοικία παράγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει. Έτσι, το 'The Tavros Project' είναι ένα Κτίριο Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου (PEB), που συμβάλει στους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030.

Το 'Tavros Project' πραγματοποιήθηκε από την εθελοντική ομάδα Passivistas, με τη συνδρομή του ΕΙΠΑΚ, του Δήμου Ταύρου-Μοσχάτου και της Greenpeace, και όλο το κόστος καλύφθηκε αποκλειστικά από χορηγίες, crowdfunding και το πρόγραμμα RINNO.

Το Newsbomb επισκέφτηκε το κτήριο και συνομίλησε με τους ανθρώπους που πέτυχαν αυτό που όλοι θέλουμε να δούμε στα σπίτια μας.

Το βραβείο

Η εκδήλωση και τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο κατάμεστο Ημικύκλιο του Ευρωκοινοβουλίου παρουσία σημαντικών εκπροσώπων της Κομισιόν, ενώ το μήνυμά τους έστειλαν μέσω βίντεο η Ursula Von der Leyen, πρόεδρος της Κομισιόν και η Roberta Metsola, πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των 22 νικητών, η Ελλάδα είχε διπλή παρουσία καθώς τιμήθηκε με το ΝΕΒ Boost for Small Municipalities το σχολείο των Φραστών, στην Αγνάντα Τζουμέρκων, μια συνεργασία του Δήμου Τζουμέρκων με την ομάδα Boulouki.

"Κάθε χρόνο εντυπωσιάζομαι από τη δημιουργικότητα σε αυτόν τον διαγωνισμό. Και είμαι πραγματικά ευχαριστημένη με το φετινό ειδικό βραβείο στέγασης. Θα μας βοηθήσει να σκεφτούμε λύσεις για την στεγαστική κρίση με νέο τρόπο. Και αποτελεί έμπνευση για το έργο μας σχετικά με ένα ευρωπαϊκό σχέδιο στέγασης" ανέφερε στο μήνυμά της η Ursula Von der Leyen. "Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τη στέγαση πιο προσιτή, βιώσιμη και καλύτερη ποιότητα. Αυτοί είναι επίσης οι στόχοι του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Ένα σπίτι δεν είναι μόνο τοίχοι και στέγη. Είναι η ασφάλεια και το ανήκειν", κατέληξε.

Το βραβείο, που συνοδεύεται από το συμβολικό ποσό των 15.000 ευρώ, παρέλαβε η Μαρία Δημητρίου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου και μέλος της εθελοντικής ομάδας Passivistas, η οποία δήλωσε:



"Μέσω του προτύπου του Παθητικού Κτιρίου (Passive House), ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να επιτύχουν ενεργειακή ανεξαρτησία και να ζουν άνετα μέσα στα σπίτια τους, γιατί αυτό θέλουμε όλοι. Μάλιστα, ένας από τους ενοίκους της πολυκατοικίας μάς είπε ότι μετά την ανακαίνιση του διαμερίσματός του, του περίσσεψαν χρήματα από την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος και μπόρεσε να πάει στο θέατρο με τη σύζυγό του. Αυτός είναι ο αντίκτυπος που θέλουμε να έχουμε. Ευχαριστούμε τους Passivistas για την απίστευτη δουλειά που έκαναν σε αυτό το έργο, τον Στέφανο [Παλλαντζά], που έβαλε όλη του την καρδιά και την ψυχή σε αυτό, και φυσικά το NEB για την τιμή."

"Είμαστε βαθιά υπερήφανοι για τη βράβευση του Tavros Project στον διαγωνισμό του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους 2025" δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΙΠΑΚ, Στέφανος Παλλαντζάς και πρόσθεσε: "Η διάκριση αυτή, πέρα από την αναγνώριση, επιβεβαιώνει ότι η ριζική ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση για το μέλλον του δομημένου περιβάλλοντος. Στον Ταύρο, αποδείξαμε πώς μια παλιά εργατική πολυκατοικία μπορεί να μετατραπεί σε ένα κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής και μειώνοντας δραστικά το κόστος λειτουργίας για τους κατοίκους.



Το Tavros Project ενσαρκώνει τις αρχές του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους: συνδυάζει τη βιωσιμότητα μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας, την κοινωνική ένταξη, διατηρώντας την προσιτή στέγαση και βελτιώνοντας την αισθητική του αστικού τοπίου.

Ελπίζουμε αυτό το βραβείο να αποτελέσει αφορμή να μας ακούσει η Πολιτεία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ώστε να υιοθετηθούν πολιτικές που θα διευκολύνουν την ευρύτερη εφαρμογή τέτοιων έργων. Ταυτόχρονα, ευχόμαστε να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και για άλλες κοινότητες και επαγγελματίες να επενδύσουν σε έργα ανακαίνισης που τοποθετούν τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση, όπως αυτή των παθητικών κτιρίων, στο επίκεντρο του σχεδιασμού".

Τα χαρακτηριστικά του παθητικού κτιρίου

Τα βασικά χαρακτηριστικά (5 + 1 βασικές αρχές) ενός Παθητικού Κτιρίου περιλαμβάνουν:

Άριστη θερμομόνωση: Ειδική μόνωση σε τοίχους, δάπεδα και στέγη που εμποδίζει τη διαφυγή της θερμότητας.

Ειδική μόνωση σε τοίχους, δάπεδα και στέγη που εμποδίζει τη διαφυγή της θερμότητας. Υψηλής ποιότητας κουφώματα: Τριπλά τζάμια με θερμοδιακοπή και ειδικά υλικά (όπως πλαστικοί αποστάτες) που ελαχιστοποιούν τις απώλειες.

Τριπλά τζάμια με θερμοδιακοπή και ειδικά υλικά (όπως πλαστικοί αποστάτες) που ελαχιστοποιούν τις απώλειες. Αεροστεγανότητα: Σφραγισμένες ενώσεις που αποτρέπουν τις διαρροές αέρα.

Σφραγισμένες ενώσεις που αποτρέπουν τις διαρροές αέρα. Μηχανικός Αερισμός με Ανάκτηση Θερμότητα (MVHR): Μια μονάδα που ανανεώνει συνεχώς τον αέρα, ανακτώντας έως και το 90% της ενέργειας που περιέχεται στον εξερχόμενο αέρα.

Μια μονάδα που ανανεώνει συνεχώς τον αέρα, ανακτώντας έως και το 90% της ενέργειας που περιέχεται στον εξερχόμενο αέρα. Σχεδιασμός χωρίς θερμογέφυρες: Προσεκτικός σχεδιασμός που αποτρέπει τη μεταφορά θερμότητας σε συγκεκριμένα σημεία.

Προσεκτικός σχεδιασμός που αποτρέπει τη μεταφορά θερμότητας σε συγκεκριμένα σημεία. Σκίαση: μια κρίσιμη στρατηγική για την αποφυγή της υπερθέρμανσης, καθώς εμποδίζει την εισροή ηλιακής θερμότητας το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα επιτρέπει την είσοδο του ήλιου τον χειμώνα για θέρμανση.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα κτίριο που απαιτεί έως και 90% λιγότερη ενέργεια για τη θέρμανση και την ψύξη του σε σύγκριση με ένα συμβατικό.





