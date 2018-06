Σεντένο: Πρώτα τα προαπαιτούμενα, μετά το χρέος

Από την επιστολή Σεντένο προκύπτει πως η ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να υπάρξει η πολιτική απόφαση στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου τόσο για τα πιθανά μέτρα για το χρέος όσο και για το μεταμνημονιακό πλαίσιο.

«Πραγματοποιήσαμε μια αρχική ανταλλαγή απόψεων για το πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του χρέους η οποία θα υλοποιηθεί στο τέλος του προγράμματος στο βαθμό που είναι απαραίτητη (to the extent necessary), υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος. Έχουμε εξουσιοδοτήσει τους θεσμούς να εκπονήσουν μια τελική ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προσδιορίσουμε με ακρίβεια το πακέτο των πιθανών μέτρων για το χρέος», σημειώνεται στην επιστολή.

