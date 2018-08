Σκάνδαλο Energa: Πώς ο Φλώρος κινούσε ανενόχλητος τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό

Από τα στοιχεία της έρευνας του CNN Greece προκύπτει πως το 2014 και ενώ ο ίδιος δικαζόταν για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης των 256,5 εκατ. ευρώ, έστελνε εμβάσματα από λογαριασμό που διατηρούσε στη Σιγκαπούρη σε συγκεκριμένη τράπεζα του Μαυροβουνίου και εν συνεχεία έκανε αναλήψεις πολλών χιλιάδων ευρώ μέσω χρεωστικών καρτών.

Και οι αποκαλύψεις του CNN Greece έχουν ειδικό βάρος διότι από το 2014 έως και σήμερα η μεγαλύτερη εκκρεμότητα της υπόθεσης Energa – Hellas Power είναι το πώς θα ανακτήσει το Δημόσιο τα χρήματα που υπεξαιρέθηκαν και το πώς θα επιστραφούν τα πολλά εκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται στο εξωτερικό. Στην πράξη από την έρευνα του CNN Greece προκύπτει πως ο Αριστείδης Φλώρος είχε από το 2014 -καθ’ όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας- τη δυνατότητα να κινεί ανενόχλητος τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό στους οποίους είχε καταθέσει τα υπεξαιρούμενα χρήματα, αλλά παρά το γεγονός αυτό δεν επέστεψε τα ποσά που υπεξαίρεσε.

Τα κρυμμένα χρήματα

Μπορεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να κινήθηκε εγκαίρως το 2012 και να δέσμευσε 121 εκατ. ευρώ που η Energa και η Hellas Power είχαν σε τραπεζικά ιδρύματα, ωστόσο λόγω αρμοδιότητας δεν μπόρεσε να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία που μέσω εταιρειών οι κατηγορούμενοι είχαν βγάλει στη Ζυρίχη, στο Μονακό, στο Χονγκ Κονγκ, στη Σιγκαπούρη, στη Κύπρο, κ.α..

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η υπόθεση των χρημάτων που εστάλησαν στη Σιγκαπούρη. Μετά από έρευνες των Αρχών προέκυψε πως οι Αριστείδης και Αχιλλέας Φλώρος είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι τεσσάρων εταιρειών με έδρα το Μπελίζ, της Νήσους Μάρσαλ και το Χονγκ Κονγκ. Πρόκειται για την εταιρεία ΙΕΤ International Electricity Traders Ltd (Μάρσαλ), την Vision Realty Ltd (Μπελίζ), την KaiFai International Ltd (Χονγκ Κονγκ) και την Superb Operations Inc (Μπελίζ). Η ΙΕΤ International Electricity Traders Ltd ιδρύθηκε στις 27 Οκτωβρίου του 2011. Η Vision Realty Ltd την 1η Ιανουαρίου 2012, η ημερομηνία εγγραφής της KaiFai International Ltd ήταν η 8η Μαρτίου 2012 και της Superb Operations Inc η 19η Απριλίου του 2012.

Μέσω των τεσσάρων αυτών εταιρειών οι Αριστείδης και Αχιλλέας Φλώρος άνοιξαν τέσσερεις τραπεζικούς λογαριασμούς σε δύο τραπεζικά ιδρύματα στη Σιγκαπούρη. Οι τρεις εξ αυτών στην VP Bank Singapore και ο ένας στην Clariden Leu. Οι λογαριασμοί στην VP Bank Singapore ανήκαν στις Vision Realty, στη KaiFai International και στην Superb Operations, ενώ ο λογαριασμός στην Clariden Leu ανήκε στην ΙΕΤ International Electricity Traders.

Στο τέλος του 2012 ο λογαριασμός της Vision Realty στον οποίο δικαιούχοι ήταν και ο Αριστείδης και ο Αχιλλέας Φλώρος είχε κατατεθειμένα 20,6 εκατ. ευρώ. Ο λογαριασμός της KaiFai International, στον οποίο δικαιούχος ήταν μόνον ο Αριστείδης Φλώρος είχε στα μέσα του 2012 περίπου 25 εκατ. ευρώ, η Superb Operations στην οποία ξανά δικαιούχος ήταν ο Αριστείδης Φλώρος είχε στα τέλη του 2012 κατατεθειμένα 25 εκατ. ευρώ και η ΙΕΤ International Electricity Traders, στην οποία δικαιούχοι ήταν ξανά και ο Αριστείδης και ο Αχιλλέας Φλώρος είχε στα τέλη του 2011 κατατεθειμένα 20 εκατ. ευρώ.

Για τις ελληνικές Αρχές τα χρήματα της Σιγκαπούρης και οι προαναφερόμενες εταιρείες έχουν ειδική αξία διότι εκ των υστέρων απεδείχθη πως τροφοδοτούσαν λογαριασμούς του εξωτερικού. Ενδεικτικά η KaiFai International βρέθηκε να έχει στείλει το Μάιο του 2012 περίπου 21 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στη Κύπρο που διατηρούσε εταιρεία με πραγματικό δικαιούχο τον Χαράλαμπο Σμυρλιάδη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους καταδικασθέντες για την υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr