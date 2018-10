Θετικές αναφορές από την Κομισιόν για την Ελλάδα στη σύνοδο του ΔΝΤ

Η Ελλάδα θα απασχολήσει «διπλά» τις εργασίες της Διεθνούς Νομισματικής και Οικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee - IMFC) του ΔΝΤ. Στο IMFC θα γίνει αφενός αναφορά στην ελληνική πρόοδο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αφετέρου θα αποφασισθεί η σε βάθος αναθεώρηση (Review of Conditionality and Design of Fund-supported Programs ) του πλαισίου εμπλοκής και επιτήρησης του ΔΝΤ (η πρώτη μετά το 2002) με το νέο πλαίσιο να ενσωματώνει πολλές «εμπειρίες» από την Ελλάδα.

