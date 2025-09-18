Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Άρχισαν οι κόντρες στην Εξεταστική πριν καλά-καλά ξεκινήσει τις εργασίες της

Αντώνης Ρηγόπουλος

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση
INTIME NEWS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την οργή της αντιπολίτευσης έχει προκαλέσει η στάση των βουλευτών της ΝΔ που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήδη από τη δεύτερη συνεδρίασή της.

Αφορμή για τη σύγκρουση στάθηκε το ζήτημα της κατάρτισης της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν στην επιτροπή προκειμένου να καταθέσουν όσα γνωρίζουν για τον τρόπο που λειτουργούσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του το 1998 έως και σήμερα.

Σε δήλωση που έκανε στο περιστύλιο της Βουλής η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη κάνει λόγο για «μεθόδευση συγκάλυψης».

Συγκεκριμένα είπε: «Με το καλημέρα σας η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης, που είδαμε στην Εξεταστική των Τεμπών, συνεχίζεται αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες, τους οποίους η Ευρωπαία Εισαγγελέας αξιοποίησε αλλά η Νέα Δημοκρατία προστατεύει».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, ο οποίος τόνισε:

«Η ΝΔ με μια ακόμα μεθόδευση συγκαλύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή τη μεθόδευση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους μάρτυρες που πρότεινε η αντιπολίτευση αποκλείστηκαν τελικά τόσο ο Γιώργος Μυλωνάκης, όσο και τα πρόσωπα με τα προσωνύμια «φραπές» και «χασάπης» που εμπλέκονται στην υπόθεση. Ουσιαστικά δηλαδή υπερψηφίστηκε, όπως ήταν και αναμενόμενο λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η λίστα των μαρτύρων που πρότεινε η ΝΔ. Φυσικά, ούτε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δε θα κληθεί ως μάρτυρας, παρά το ότι αυτό ήταν κοινό αίτημα όλης της αντιπολίτευσης.

Εκτιμάται ότι οι πρώτοι μάρτυρες που θα καταθέσουν θα είναι οι Γιάννης Καββαδάς (μεταβατικός πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) και Νίκος Σαλάτας (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ). Η επιτροπή συμφώνησε πάντως ότι διερεύνηση θα ξεκινήσει από την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο 2019 - 2025.

Αντιπολιτευτικό... επεισόδιο μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ - Πλεύσης Ελευθερίας

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε πάντως και η κόντρα που υπήρξε ανάμεσα σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Αιτία ήταν το γεγονός ότι ο κ. Καζαμίας κάθισε στα έδρανα που βρίσκονται πίσω από εκείνα του ΠΑΣΟΚ, «παραβιάζοντας» έτσι την κοινοβουλευτική τάξη και δεχόμενος τις οργισμένες επιπλήξεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Εντολές εκκένωσης στο Λίβανο - Έρχονται χτυπήματα κατά θέσεων της Χεζμπολάχ

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Χαλκιδική: Απέδρασε κρατούμενος από τις φυλακές Κασσάνδρας

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέλκυσε εκατοντάδες επισκέπτες και νέους εθελοντές στην ΔΕΘ

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Φώκια λιάζεται στην παραλία γυάλα στο Νημποριο της Σύμης

16:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Τα highlights από την «πράσινη» νίκη στο ιστορικό φιλικό

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο - Νεκρός 76χρονος, στο νοσοκομείο η σύζυγός του

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Η εικόνα της μητέρας του να αγγίζει το μνημείο σαν να ήταν ο γιος της θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό μου» λέει στο Newsbomb ο γλύπτης Στάθης Αλεξόπουλος

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

16:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κακάο γίνεται... χρυσός: Η απλή σοκολάτα στα σούπερ μάρκετ φτάνει τα €2,87 ευρώ

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μπλεγμένη με διακίνηση μεταναστών κυβερνητική πολιτοφυλακή της Τρίπολης; - Τι δείχνουν τα ντοκουμέντα ιταλικών ΜΜΕ

16:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κόψιμο» κρίσιμων μαρτύρων καταγγέλλει η αντιπολίτευση

16:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ βασική επιλογή για τον «πράσινο» πάγκο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Μάχη» σε δύο μέτωπα για την Πυροσβεστική - Μαίνονται φωτιές σε Ρέθυμνο και Σητεία

16:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Κέντρικ Ναν: «Να βελτιωθούμε και να απολαμβάνουμε κάθε ματς»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Βόμβα» από την οικογένειά του - «Είναι χρήστης ουσιών»!

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

16:40ΕΛΛΑΔΑ

«Σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα secret cells Τζιχαντιστών που περιμένουν εντολές» λέει στο Newsbomb η Μαίρη Μπόση

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Γιατρός έπεσε θύμα κλοπής στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει - Η καθοριστική συμβολή του στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Θα παραδώσει «αποδείξεις» ότι είναι γυναίκα σε δικαστήριο - Τι λέει η δικηγόρος της

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Αρκίτσα: Δύο συλλήψεις Ρομά για την πώληση υαλοκαθαριστήρων στο λιμάνι

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Brad Everett: Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από το Grey's Anatomy

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Σπάτα με επιδειξία: Επιτέθηκε σε μητέρες με παιδιά

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στα σύνορα με την Ιορδανία - Μαχαίρωσε στρατιώτες επειδή έπαθε εμπλοκή το όπλο - Νεκροί δύο Ισραηλινοί

17:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραπέμπεται σε δίκη ο Ασένσιο της Ρεάλ για κοινοποίηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ